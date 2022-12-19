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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 19.12.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря, сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:06
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туризм
россия
анапа
белгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря, сообщает Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", — говорится в сообщении. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Туризм, Новости - Туризм
09:06 19.12.2022 (обновлено: 11:29 19.12.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 27 декабря

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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