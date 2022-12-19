https://ria.ru/20221219/rosaviatsiya-1839641116.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 19.12.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря, сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:06
2022-12-19T09:06
2022-12-19T11:29
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря, сообщает Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", — говорится в сообщении. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20221206/polety-1836788760.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Туризм, Новости - Туризм
09:06 19.12.2022 (обновлено: 11:29 19.12.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 27 декабря