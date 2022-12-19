https://ria.ru/20221219/rets-1839777765.html

РЭЦ приглашает строительные компании на деловую миссию в Армению

РЭЦ приглашает строительные компании на деловую миссию в Армению - РИА Новости, 19.12.2022

РЭЦ приглашает строительные компании на деловую миссию в Армению

Деловая миссия российских компаний из сферы строительства пройдет в Ереване в апреле 2023 года, к участию в мероприятии приглашены компании, заинтересованные в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:42

2022-12-19T16:42

2022-12-19T16:42

армения

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Деловая миссия российских компаний из сферы строительства пройдет в Ереване в апреле 2023 года, к участию в мероприятии приглашены компании, заинтересованные в наращивании экспорта, сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."С 27 по 28 апреля 2023 года в Ереване, Армения, пройдет Деловая миссия в сфере строительства. К участию в миссии приглашаются российские строительные компании, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что бизнес-миссия предоставляет возможности наладить рабочие контакты с потенциальными покупателями. "Участники проведут целевые переговоры с иностранными байерами, выразившими заинтересованность в приобретении продукции. Переговоры организуются только в случае взаимного интереса экспортера и потенциального покупателя в удобное для участников время", - добавляется в сообщении.Кроме того, как напомнили в РЭЦ, в рамках деловых миссий государство финансирует 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов. Однако компания должна соответствовать ряду требований: иметь регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам; готовность взять транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании, присутствующих на стенде.Регистрация для участия в бизнес-миссии открыта до 26 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html

армения

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

армения, россия, российский экспортный центр (рэц)