https://ria.ru/20221219/resheniya-1839843474.html

Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко

Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022

Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, люди оценят решения, которые были... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:21

2022-12-19T20:21

2022-12-19T20:32

александр лукашенко

в мире

белоруссия

минск

владимир путин

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, люди оценят решения, которые были приняты.Путин прибыл с рабочим визитом в Минск в понедельник. Состоялись переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах."Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию", - цитирует белорусского лидера информагентство Белта."Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839795942.html

белоруссия

минск

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александр лукашенко, в мире, белоруссия, минск, владимир путин