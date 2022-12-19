Рейтинг@Mail.ru
Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/resheniya-1839843474.html
Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко
Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, люди оценят решения, которые были... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:21
2022-12-19T20:32
александр лукашенко
в мире
белоруссия
минск
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, люди оценят решения, которые были приняты.Путин прибыл с рабочим визитом в Минск в понедельник. Состоялись переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах."Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию", - цитирует белорусского лидера информагентство Белта."Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839795942.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, в мире, белоруссия, минск, владимир путин
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Минск, Владимир Путин
20:21 19.12.2022 (обновлено: 20:32 19.12.2022)
 
Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко

Лукашенко считает, что люди оценят принятые на сегодняшний день решения

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, люди оценят решения, которые были приняты.
Путин прибыл с рабочим визитом в Минск в понедельник. Состоялись переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах.
"Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию", - цитирует белорусского лидера информагентство Белта.
"Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время", - отметил белорусский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 17:36
Минск и Москва предотвратили санкционные издержки, заявил Лукашенко
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссияМинскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала