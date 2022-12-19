https://ria.ru/20221219/resheniya-1839843474.html
Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко
Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2022
Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, люди оценят решения, которые были... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:21
2022-12-19T20:21
2022-12-19T20:32
александр лукашенко
в мире
белоруссия
минск
владимир путин
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, люди оценят решения, которые были приняты.Путин прибыл с рабочим визитом в Минск в понедельник. Состоялись переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах."Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию", - цитирует белорусского лидера информагентство Белта."Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839795942.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, минск, владимир путин
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Минск, Владимир Путин
20:21 19.12.2022 (обновлено: 20:32 19.12.2022)
Люди оценят принятые на сегодняшний день решения, считает Лукашенко
Лукашенко считает, что люди оценят принятые на сегодняшний день решения
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, люди оценят решения, которые были приняты.
Путин прибыл с рабочим визитом в Минск
в понедельник. Состоялись переговоры российского и белорусского лидеров в узком и в широком – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств – составах.
"Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию", - цитирует белорусского лидера информагентство Белта.
"Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время", - отметил белорусский лидер.