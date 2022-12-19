https://ria.ru/20221219/ranenye-1839617312.html

В Минобороны рассказали, за какое время раненных в СВО привозят в госпитали

В Минобороны рассказали, за какое время раненных в СВО привозят в госпитали - РИА Новости, 19.12.2022

В Минобороны рассказали, за какое время раненных в СВО привозят в госпитали

Раненых военных в течение часа привозят с передовой в войсковые госпитали, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T00:17

2022-12-19T00:17

2022-12-19T00:24

специальная военная операция на украине

россия

красная звезда

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Раненых военных в течение часа привозят с передовой в войсковые госпитали, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. "Сегодня мы оказываем первую помощь в течение 10 минут. В течение часа военнослужащий поступает уже в медицинскую организацию войскового звена. Мы отладили систему таким образом, что в центральный военный госпиталь военнослужащий, получивший сложные тяжелые ранения, поступает в течение суток", - сказал Тришкин в интервью газете "Красная звезда". По его словам, таких результатов в России прежде в предыдущих вооруженных конфликтах не было.

https://ria.ru/20221126/pomosch-1834386683.html

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россия, красная звезда, здоровье - общество