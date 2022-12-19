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В Минобороны рассказали, за какое время раненных в СВО привозят в госпитали - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/ranenye-1839617312.html
В Минобороны рассказали, за какое время раненных в СВО привозят в госпитали
В Минобороны рассказали, за какое время раненных в СВО привозят в госпитали - РИА Новости, 19.12.2022
В Минобороны рассказали, за какое время раненных в СВО привозят в госпитали
Раненых военных в течение часа привозят с передовой в войсковые госпитали, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T00:17
2022-12-19T00:24
специальная военная операция на украине
россия
красная звезда
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Раненых военных в течение часа привозят с передовой в войсковые госпитали, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. "Сегодня мы оказываем первую помощь в течение 10 минут. В течение часа военнослужащий поступает уже в медицинскую организацию войскового звена. Мы отладили систему таким образом, что в центральный военный госпиталь военнослужащий, получивший сложные тяжелые ранения, поступает в течение суток", - сказал Тришкин в интервью газете "Красная звезда". По его словам, таких результатов в России прежде в предыдущих вооруженных конфликтах не было.
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россия, красная звезда, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красная звезда, Здоровье - Общество
00:17 19.12.2022 (обновлено: 00:24 19.12.2022)
 
В Минобороны рассказали, за какое время раненных в СВО привозят в госпитали

Минобороны: раненых военных в течение часа привозят с передовой в войсковые госпитали

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПалата полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине
Палата полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости
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Палата полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Раненых военных в течение часа привозят с передовой в войсковые госпитали, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
"Сегодня мы оказываем первую помощь в течение 10 минут. В течение часа военнослужащий поступает уже в медицинскую организацию войскового звена. Мы отладили систему таким образом, что в центральный военный госпиталь военнослужащий, получивший сложные тяжелые ранения, поступает в течение суток", - сказал Тришкин в интервью газете "Красная звезда".
Президент РФ Владимир Путин
26 ноября, 00:28
Путин пообещал создать программу помощи для раненных на СВО
По его словам, таких результатов в России прежде в предыдущих вооруженных конфликтах не было.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасная звездаЗдоровье - Общество
 
 
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