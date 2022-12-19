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Эксперты объяснили, как туристы смогут путешествовать без виз и паспортов - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221219/puteshestviya-1839631250.html
Эксперты объяснили, как туристы смогут путешествовать без виз и паспортов
Эксперты объяснили, как туристы смогут путешествовать без виз и паспортов - РИА Новости, 19.12.2022
Эксперты объяснили, как туристы смогут путешествовать без виз и паспортов
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разработала отраслевые стандарты, которые позволят путешественникам перемещаться по миру без бумажных... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:49
2022-12-19T18:42
туризм
туризм
новости - туризм
международная ассоциация воздушного транспорта
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разработала отраслевые стандарты, которые позволят путешественникам перемещаться по миру без бумажных документов, сообщает АТОР.Подготовленная организацией "Рекомендуемая практика оцифровки допусков" предназначена для того, чтобы авиапассажиры могли подтвердить в электронном виде право на въезд в пункт назначения. Новые правила устранят необходимость в общении с сотрудниками авиакомпании на стойке регистрации, где сейчас вручную проверяются документы на наличие виз, иногда и результаты ПЦР-тестов.Стандарт Digitalisation of Admissibility поможет в реализации механизма, позволяющего пассажирам получать в цифровом виде все необходимые разрешения и отправлять их перевозчику заранее. Получив статус "OK to Fly", они смогут избежать проверок документов в аэропорту."Пассажиры хотят, чтобы технологии упрощали путешествие. Недавний опрос IATA Global Passenger показал, что 83 процента туристов готовы поделиться с авиакомпанией сведениями о поездке, чтобы быстрее проходить аэропортовые процедуры", — сказал старший вице-президент IATA по безопасности Ник Кэрин.Для того чтобы система работала, нужно будет получить документы от госорганов перед поездкой, на смартфоне в приложении авиакомпании пройти идентификацию с цифровым подтверждением допуска, затем поделиться необходимыми данными с перевозчиком и получить от него добро. Тогда в аэропорт можно приезжать даже без паспорта, отмечают эксперты АТОР.Варианты ручной обработки данные тоже будут сохранены, чтобы у путешественников была возможность выбора.
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туризм, новости - туризм, международная ассоциация воздушного транспорта, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Международная ассоциация воздушного транспорта, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
17:49 19.12.2022 (обновлено: 18:42 19.12.2022)
 
Эксперты объяснили, как туристы смогут путешествовать без виз и паспортов

АТОР: IATA разработала стандарты, позволяющие туристам путешествовать без виз и паспортов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажир с чемоданом в аэропорту Шереметьево
Пассажир с чемоданом в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разработала отраслевые стандарты, которые позволят путешественникам перемещаться по миру без бумажных документов, сообщает АТОР.
Подготовленная организацией "Рекомендуемая практика оцифровки допусков" предназначена для того, чтобы авиапассажиры могли подтвердить в электронном виде право на въезд в пункт назначения. Новые правила устранят необходимость в общении с сотрудниками авиакомпании на стойке регистрации, где сейчас вручную проверяются документы на наличие виз, иногда и результаты ПЦР-тестов.
Стандарт Digitalisation of Admissibility поможет в реализации механизма, позволяющего пассажирам получать в цифровом виде все необходимые разрешения и отправлять их перевозчику заранее. Получив статус "OK to Fly", они смогут избежать проверок документов в аэропорту.
"Пассажиры хотят, чтобы технологии упрощали путешествие. Недавний опрос IATA Global Passenger показал, что 83 процента туристов готовы поделиться с авиакомпанией сведениями о поездке, чтобы быстрее проходить аэропортовые процедуры", — сказал старший вице-президент IATA по безопасности Ник Кэрин.
Для того чтобы система работала, нужно будет получить документы от госорганов перед поездкой, на смартфоне в приложении авиакомпании пройти идентификацию с цифровым подтверждением допуска, затем поделиться необходимыми данными с перевозчиком и получить от него добро. Тогда в аэропорт можно приезжать даже без паспорта, отмечают эксперты АТОР.
Варианты ручной обработки данные тоже будут сохранены, чтобы у путешественников была возможность выбора.
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