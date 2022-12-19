https://ria.ru/20221219/prostokvashino-1839721442.html

В деревне Простоквашино устроят женский лыжный забег

В деревне Простоквашино устроят женский лыжный забег - РИА Новости, 19.12.2022

В деревне Простоквашино устроят женский лыжный забег

Первый женский лыжный забег "Я сама сюда дошла", посвящённый 85-летию со дня рождения известного писателя Эдуарда Успенского, состоится в нижегородской деревне... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:57

2022-12-19T14:57

2022-12-19T14:58

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Первый женский лыжный забег "Я сама сюда дошла", посвящённый 85-летию со дня рождения известного писателя Эдуарда Успенского, состоится в нижегородской деревне Простоквашино 24 декабря, сообщают организаторы мероприятия. "Цель предстоящих соревнований – популяризация зимних видов спорта, а также российской деревни Простоквашино – единственной в России с таким официальным названием. Ожидается, в мероприятии примут участие 100 лыжниц", – уточняют организаторы.Протяженность трассы, которая будет пролегать вокруг живописной березовой рощи, составляет четыре километра. Главный приз забега – smart-телевизор. Кроме того, все участницы получат сертификаты и памятные сувенирыДля гостей состязаний будет организована развлекательная программа: дог-трекинг с хаски, творческие мастер-классы, ярмарка, интерактивные представления и чаепитие с "неправильными" бутербродами по рецепту кота Матроскина. Организаторы рассчитывают, что такие спортивные праздники будут проходить ежегодно в зимнем и летнем форматах. Так, летом 2023 года запланировано проведение женского забега по скандинавской ходьбе.Деревня Простоквашино находится на севере Нижегородской области, в Тонкинском районе. Для туристов организована развлекательная программа по мотивам известного советского мультфильма "Каникулы в Простоквашино", в ходе которой можно пройти квест и найти клад или принять участие в фотоохоте.

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Лана Баева

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