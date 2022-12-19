https://ria.ru/20221219/priamure-1839678779.html

Губернатор Приамурья рассказал о ремонте в областной больнице

Губернатор Приамурья рассказал о ремонте в областной больнице - РИА Новости, 19.12.2022

Губернатор Приамурья рассказал о ремонте в областной больнице

За полтора года в областной больнице Приамурья отремонтировали отделения, расположенные на 8 тысячах квадратных метрах, работы будут продолжены в следующем... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:31

2022-12-19T11:31

2022-12-19T11:31

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. За полтора года в областной больнице Приамурья отремонтировали отделения, расположенные на 8 тысячах квадратных метрах, работы будут продолжены в следующем году, сообщил губернатор Василий Орлов. По данным областного правительства, с начала реновации амурской областной клинической больницы в июне 2021 года реконструкцию провели в четырех отделениях, холле главного корпуса, а также в административных помещениях, в том числе в блоке Д. Там сконцентрированы все залы и кабинеты для проведения массовых мероприятий, компьютерного и симуляционного обучения медиков и музей областной больницы. "Областная больница поэтапно становится современным медицинским центром. Работа проведена большая. За полтора года здесь отремонтировали отделения, расположенные на 8 тысячах квадратных метрах, для сравнения - это больше, чем пятиэтажный одноподъездный дом. Реконструкцию продолжаем. Выделены средства на ремонт гинекологии и сосудистой хирургии, работы начнут в 2023 году. Ремонт каждого последующего отделения должен быть лучше предыдущего, до тех пор, пока мы не достигнем идеала", - цитирует Орлова его пресс-служба. Отмечается, что ремонт в блоке Д провели впервые со дня постройки здания в 1980-х годах. Помещения площадью порядка 1, 6 тысячи "квадратов" привели в порядок за пять месяцев. Первым модернизировали зал Гиппократа на 250 посадочных мест. Его задействуют для проведения конференций и масштабных мероприятий. Оборудовали в блоке залы Галена на 90 мест и Эскулапа на 40 мест, в них будут проводить обучение студентов и медработников. Еще один зал на 25 мест задействуют для телемедицинских консультаций с коллегами со всей страны. "Создание и оснащение пространств для учебы в главной больнице региона имеет не меньшее значение, чем ремонт лечебных отделений. Неотъемлемая часть работы врачей - постоянное развитие, изучение современных медицинских практик. Для обучения нужно максимально привлекать сотрудников аккредитационно-симуляционного центра амурской медакадемии", - сказал губернатор после осмотра помещения. По словам главврача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка, в учреждении работают более 2 тысяч сотрудников и отправлять единовременно на обучение большую часть невозможно. С вводом нового блока занятия с персоналом можно будет проводить, практически не отрывая их от работы. "Мебель и медоборудование заказаны, большая часть из них будет установлена в конце декабря. В январе 2023 года корпус будет работать на полную мощность", - пояснил главврач. Как рассказал губернатору заведующий проктологическим отделением Андрей Симоненко, ремонт палат в отделении сделан с учетом всех пожеланий медиков. Созданы трех и двухместные палаты, в каждой из которых есть санузлы. В общем, созданы хорошие условия для пациентов, добавил он. Со слов главврача областной больницы, отделение ремонтировали, учитывая уже приобретенный опыт на других отделениях. Раз в несколько месяцев совместно с подрядчиками администрация медучреждения собирает обратную связь от врачей, и фиксируются замечания, которые будут учитываться при последующих ремонтах. С ходом ремонтных работ в урологическом отделении губернатор ознакомился лично. Сейчас там ведется облицовка помещений панелями ГВЛ. Сдать объект строители должны в январе 2023 года.

https://ria.ru/20221219/priamure-1839659130.html

https://ria.ru/20221216/orlov-1839103012.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий орлов (губернатор)