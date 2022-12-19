https://ria.ru/20221219/premii-1839765941.html

Малков вручил рязанские региональные премии имени академика Срезневского

Малков вручил рязанские региональные премии имени академика Срезневского - РИА Новости, 19.12.2022

Малков вручил рязанские региональные премии имени академика Срезневского

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил премии имени академика Измаила Срезневского, наград удостоились ученые, педагоги и школьники, которые развивают РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:07

2022-12-19T16:07

2022-12-19T16:07

рязанская область

павел малков

россия

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РЯЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил премии имени академика Измаила Срезневского, наград удостоились ученые, педагоги и школьники, которые развивают методику преподавания русского языка как в стране, так и за рубежом. Как написал Малков в своем Telegram-канале, в этом году исполнилось 210 лет со дня рождения Срезневского — первого в России доктора славяно-русской филологии. Родившийся в Рязанской области ученый посвятил жизнь изучению языка во взаимосвязи с историей народа. Целью обучения академик видел не только умственное, но и нравственное развитие человека — патриота отечества. По информации пресс-службы правительства области, премии вручаются в регионе на протяжении почти 20 лет. За это время в своих номинациях их получили более ста человек. Также Малков поздравил победителей и лауреатов областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования. Рязанские предприятия и индивидуальные предприниматели помогают сельским и городским школам, детским садам, профессиональным образовательным организациям, шефство сейчас установлено в отношении почти 90% учебных заведений региона, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221214/stipendii-1838673202.html

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павел малков, россия