Малков вручил рязанские региональные премии имени академика Срезневского
Губернатор Рязанской области Малков вручил премии имени академика Измаила Срезневского
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил премии имени академика Измаила Срезневского, наград удостоились ученые, педагоги и школьники, которые развивают методику преподавания русского языка как в стране, так и за рубежом.
Как написал Малков в своем Telegram-канале, в этом году исполнилось 210 лет со дня рождения Срезневского — первого в России доктора славяно-русской филологии. Родившийся в Рязанской области ученый посвятил жизнь изучению языка во взаимосвязи с историей народа. Целью обучения академик видел не только умственное, но и нравственное развитие человека — патриота отечества.
"В регионе немало последователей Срезневского, вручил им премии имени Измаила Ивановича. Среди лауреатов — ученые, педагоги и даже учащиеся школ. Они продолжают дело великого ученого, развивают методики преподавания русского языка как в стране, так и за рубежом", - отметил губернатор.
По информации пресс-службы правительства области, премии вручаются в регионе на протяжении почти 20 лет. За это время в своих номинациях их получили более ста человек.
Также Малков поздравил победителей и лауреатов областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования. Рязанские предприятия и индивидуальные предприниматели помогают сельским и городским школам, детским садам, профессиональным образовательным организациям, шефство сейчас установлено в отношении почти 90% учебных заведений региона, отмечается в сообщении.