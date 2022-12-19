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В Ростове-на-Дону загорелись два частных дома, погиб человек

В Ростове-на-Дону загорелись два частных дома, погиб человек - РИА Новости, 19.12.2022

В Ростове-на-Дону загорелись два частных дома, погиб человек

Два частных дома загорелись в Ростове-на-Дону, обнаружен один погибший, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:07

2022-12-19T13:07

2022-12-19T13:26

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек – РИА Новости. Два частных дома загорелись в Ростове-на-Дону, обнаружен один погибший, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. По его словам, в 12.00 поступила информация о пожаре в частном доме на улице Рылеева, 69 "А". На момент прибытия первых пожарных подразделений горела кровля дома на 200 квадратных метрах. Возникла угроза распространения огня из-за плотной застройки. Пожару был присвоен 2 ранг. "В 12.17 обнаружен погибший, пол и личность устанавливаются. По информации на 12.25, горят два частных одноэтажных дома. Тушение разбито на три боевых участка", - сказал он. В тушении задействованы 38 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20221219/avtobus-1839662842.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)