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В Иркутской области ликвидировали пожар на газоконденсатном месторождении
В Иркутской области ликвидировали пожар на газоконденсатном месторождении - РИА Новости, 19.12.2022
В Иркутской области ликвидировали пожар на газоконденсатном месторождении
Пожар на Марковском газоконденсатном месторождении в Иркутской области ликвидирован, угрозы населению нет, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T04:29
2022-12-19T04:29
2022-12-19T04:40
игорь кобзев
иркутская область
усть-кут
братск
иркутская нефтяная компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
инком
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ИРКУТСК, 19 дек – РИА Новости. Пожар на Марковском газоконденсатном месторождении в Иркутской области ликвидирован, угрозы населению нет, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В Иркутской области на Марковском газоконденсатном месторождении возник пожар. Кобзев сообщил о возгорании на площади 1000 квадратных метров. Месторождение находится в 2,5 километрах от поселка Верхнемарково. "Ликвидирован пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. Угрозы для населения – нет", - написал губернатор в телеграм-канале. Он отметил, что на месте работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании. Кроме того, были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. Всего привлекалось 155 человек и 37 единиц техники. "По данным МЧС, погибших нет. Пострадали 7 человек. 2 человека - в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. 4 пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. 1 человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно", - написал губернатор. Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе и является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров.
https://ria.ru/20220507/pozhar-1787450875.html
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игорь кобзев, иркутская область, усть-кут, братск, иркутская нефтяная компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), инком
Игорь Кобзев, Иркутская область, Усть-Кут, Братск, Иркутская нефтяная компания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Инком
04:29 19.12.2022 (обновлено: 04:40 19.12.2022)
В Иркутской области ликвидировали пожар на газоконденсатном месторождении
Губернатор Кобзев: пожар на Марковском газоконденсатном месторождении ликвидирован