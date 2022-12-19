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Источник: специалисты установили точное место повреждения "Союза МС-22"
Источник: специалисты установили точное место повреждения "Союза МС-22" - РИА Новости, 19.12.2022
Источник: специалисты установили точное место повреждения "Союза МС-22"
Специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22", пристыкованного к Международной космической станции... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:36
2022-12-19T12:36
2022-12-19T12:36
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22", пристыкованного к Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости в понедельник информированный источник. Он уточнил, что "место повреждения было локализовано на основе изучения фото- и видеоматериалов, присланных экипажем МКС". Как отметили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса, "сегодня был проведен осмотр внешней поверхности ТПК "Союз МС-22", по визуальным материалам, поступивших на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля". Там добавили, что специалисты продолжают анализировать поступившие данные.
https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Источник: специалисты установили точное место повреждения "Союза МС-22"
Источник: специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения "Союза МС-22"