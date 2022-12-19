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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 75 человек, танк и пять БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 75 человек, танк и пять БТР - РИА Новости, 19.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 75 человек, танк и пять БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 75 человек, танк, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:17
2022-12-19T10:17
2022-12-19T10:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
украина
россия
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 75 человек, танк, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки и технику, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 75 человек личного состава, танк, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В воскресенье Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839594987.html
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луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 75 человек, танк и пять БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 75 человек, танк и пять БТР