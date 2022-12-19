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Польша помогла Украине на девять миллиардов долларов, пишут СМИ

Польша помогла Украине на девять миллиардов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2022

Польша помогла Украине на девять миллиардов долларов, пишут СМИ

Польское государство и граждане оказали помощь Украине на сумму около 9 миллиардов долларов, говорится в отчете, который публикует издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:28

2022-12-19T12:28

2022-12-19T12:28

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ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Польское государство и граждане оказали помощь Украине на сумму около 9 миллиардов долларов, говорится в отчете, который публикует издание Rzeczpospolita. По официальным данным, с начала российской спецоперации в Польшу с Украины въехали более восьми миллионов человек. Около 1,5 миллиона из них остались в Польше. "Польская поддержка украинцев может составить до 40 миллиардов злотых (около 9 миллиардов долларов), из которых 15,9 миллиарда (около 3,5 миллиарда долларов) - государственная помощь. Частная поддержка оценивается в 9-10 миллиардов злотых (2 – 2,3 миллиарда долларов) только в первые три месяца после начала войны. На сегодняшний день эта сумма выросла еще на несколько миллиардов", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что военная помощь Украине составила не менее 8,5 миллиарда злотых (около 1,9 миллиарда долларов). По оценкам Rzeczpospolita, в помощь беженцам с Украины в том или ином виде вовлечены 77% жителей Польши, а 7% из них приняли украинцев своих домах. РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221219/nato-1839256448.html

https://ria.ru/20221218/general-1839480669.html

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