https://ria.ru/20221219/politika-1839866241.html

Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике

Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике - РИА Новости, 19.12.2022

Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились, как вместе действовать во внешней политике. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T22:33

2022-12-19T22:33

2022-12-19T22:33

александр лукашенко

сергей лавров

владимир путин

россия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились, как вместе действовать во внешней политике. Он подчеркнул, что Россия всегда шла Минску навстречу. "Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили", - констатировал Лукашенко. Он добавил, что и Минск идет навстречу Москве в самую трудную минуту.

https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839862906.html

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александр лукашенко, сергей лавров, владимир путин, россия, белоруссия, в мире