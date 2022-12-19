https://ria.ru/20221219/politika-1839866241.html
Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике
Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике - РИА Новости, 19.12.2022
Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились, как вместе действовать во внешней политике. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:33
2022-12-19T22:33
2022-12-19T22:33
александр лукашенко
сергей лавров
владимир путин
россия
белоруссия
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились, как вместе действовать во внешней политике. Он подчеркнул, что Россия всегда шла Минску навстречу. "Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили", - констатировал Лукашенко. Он добавил, что и Минск идет навстречу Москве в самую трудную минуту.
https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839862906.html
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александр лукашенко, сергей лавров, владимир путин, россия, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, В мире
Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике
Лукашенко: Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике