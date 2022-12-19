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Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике - РИА Новости, 19.12.2022
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Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике
Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике - РИА Новости, 19.12.2022
Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились, как вместе действовать во внешней политике. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:33
2022-12-19T22:33
александр лукашенко
сергей лавров
владимир путин
россия
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились, как вместе действовать во внешней политике. Он подчеркнул, что Россия всегда шла Минску навстречу. "Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили", - констатировал Лукашенко. Он добавил, что и Минск идет навстречу Москве в самую трудную минуту.
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александр лукашенко, сергей лавров, владимир путин, россия, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, В мире
22:33 19.12.2022
 
Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике

Лукашенко: Москва и Минск договорились по совместным действиям во внешней политике

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились, как вместе действовать во внешней политике.
"Сергей Лавров (глава МИД РФ - ред.) выступил и сказал (подводя итоги переговоров в Минске – ред.), как мы совместно будем действовать во внешней политике. Совместно, на равных – как это было всегда. Говорить о том, что кто-то кого-то поглощает - зачем?", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что Россия всегда шла Минску навстречу. "Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили", - констатировал Лукашенко. Он добавил, что и Минск идет навстречу Москве в самую трудную минуту.
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Александр ЛукашенкоСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияБелоруссияВ мире
 
 
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