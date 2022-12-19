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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 19.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 19.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:02
2022-12-19T08:02
общество
москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег. Температура днем в столице - минус 2-4, по области от минус 1 до минус 6", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
Общество, Москва
08:02 19.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков: москвичей в понедельник ожидает снег и до минус четырех градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗанесенные снегом автомобили.
Занесенные снегом автомобили. - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Занесенные снегом автомобили.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег. Температура днем в столице - минус 2-4, по области от минус 1 до минус 6", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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