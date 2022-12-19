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Путин прокомментировал слухи о "поглощении" Белоруссии со стороны России - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин прокомментировал слухи о "поглощении" Белоруссии со стороны России
Путин прокомментировал слухи о "поглощении" Белоруссии со стороны России - РИА Новости, 19.12.2022
Путин прокомментировал слухи о "поглощении" Белоруссии со стороны России
Президент России Владимир Путин, комментируя слухи про поглощение Россией Белоруссии, заявил, что у РФ нет заинтересованности кого-либо поглощать, в этом нет... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:17
2022-12-19T22:28
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя слухи про поглощение Россией Белоруссии, заявил, что у РФ нет заинтересованности кого-либо поглощать, в этом нет целесообразности. Президенты России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.Президент России отметил, что так это делается во многих других интеграционных объединениях."Все остальное - это наносное. Чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839854270.html
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Путин: слухи о "поглощении" Белоруссии – чушь и попытка затормозить интеграцию
ПУТИН О СЛУХАХ "ПОГЛОЩЕНИЯ" РОССИЕЙ БЕЛОРУССИИ: У РОССИИ НЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ КОГО-ЛИБО ПОГЛОЩАТЬ, НЕТ В ЭТОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ + ПУТИН О СЛУХАХ ПРО ПОГЛОЩЕНИЕ РОССИЕЙ БЕЛОРУССИИ: ЭТО ПОПЫТКИ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ЗАТОРМОЗИТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ КОНКУРЕНТОВ
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владимир путин, россия, белоруссия, в мире
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, В мире
21:17 19.12.2022 (обновлено: 22:28 19.12.2022)
 
Путин прокомментировал слухи о "поглощении" Белоруссии со стороны России

Путин заявил об отсутствии у России заинтересованности в поглощении Белоруссии

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя слухи про поглощение Россией Белоруссии, заявил, что у РФ нет заинтересованности кого-либо поглощать, в этом нет целесообразности.
Президенты России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.
"Эти вот недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят об этом, вводя в заблуждение людей, которые в это не погружаются. Вопрос не в поглощении. Вопрос в согласовании экономической политики", - сказал Путин.
Президент России отметил, что так это делается во многих других интеграционных объединениях.
"Все остальное - это наносное. Чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:14Союзное государство
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин
 
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