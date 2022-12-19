https://ria.ru/20221219/pogloschenie-1839854476.html

Путин прокомментировал слухи о "поглощении" Белоруссии со стороны России

Путин прокомментировал слухи о "поглощении" Белоруссии со стороны России - РИА Новости, 19.12.2022

Путин прокомментировал слухи о "поглощении" Белоруссии со стороны России

Президент России Владимир Путин, комментируя слухи про поглощение Россией Белоруссии, заявил, что у РФ нет заинтересованности кого-либо поглощать, в этом нет... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:17

2022-12-19T21:17

2022-12-19T22:28

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя слухи про поглощение Россией Белоруссии, заявил, что у РФ нет заинтересованности кого-либо поглощать, в этом нет целесообразности. Президенты России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.Президент России отметил, что так это делается во многих других интеграционных объединениях."Все остальное - это наносное. Чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839854270.html

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Путин: слухи о "поглощении" Белоруссии – чушь и попытка затормозить интеграцию ПУТИН О СЛУХАХ "ПОГЛОЩЕНИЯ" РОССИЕЙ БЕЛОРУССИИ: У РОССИИ НЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ КОГО-ЛИБО ПОГЛОЩАТЬ, НЕТ В ЭТОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ + ПУТИН О СЛУХАХ ПРО ПОГЛОЩЕНИЕ РОССИЕЙ БЕЛОРУССИИ: ЭТО ПОПЫТКИ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ЗАТОРМОЗИТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ КОНКУРЕНТОВ 2022-12-19T21:17 true PT2M22S

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владимир путин, россия, белоруссия, в мире