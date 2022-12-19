https://ria.ru/20221219/peregovory-1839848878.html
Путин назвал переговоры с Лукашенко своевременными
Путин назвал переговоры с Лукашенко своевременными - РИА Новости, 19.12.2022
Путин назвал переговоры с Лукашенко своевременными
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко полезными и своевременными. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:44
2022-12-19T20:44
2022-12-19T20:55
владимир путин
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко полезными и своевременными."Как справедливо отметил Александр Григорьевич, наши переговоры действительно были полезными. Сегодня в ходе переговоров в широком составе, сейчас с глазу на глаз говорили об этом. Действительно, они были очень полезными и своевременными", - сказал Путин.Он поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить Минск и традиционно теплый прием, оказанный российской делегации."Мы вроде бы и так встречаемся часто. Но тем не менее подвести итоги совместной работы, которую правительства и различные наши министерства, ведомства, службы проделали в течение целого года, оказалось очень полезным и для того, чтобы не только подвести итоги, но и наметить ближайшие шаги", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
20:44 19.12.2022 (обновлено: 20:55 19.12.2022)
Путин назвал переговоры с Лукашенко своевременными
Путин назвал переговоры с Лукашенко своевременными и полезными
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко полезными и своевременными.
"Как справедливо отметил Александр Григорьевич, наши переговоры действительно были полезными. Сегодня в ходе переговоров в широком составе, сейчас с глазу на глаз говорили об этом. Действительно, они были очень полезными и своевременными", - сказал Путин.
Он поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить Минск
и традиционно теплый прием, оказанный российской делегации.
"Мы вроде бы и так встречаемся часто. Но тем не менее подвести итоги совместной работы, которую правительства и различные наши министерства, ведомства, службы проделали в течение целого года, оказалось очень полезным и для того, чтобы не только подвести итоги, но и наметить ближайшие шаги", - сказал Путин.