https://ria.ru/20221219/peregovory-1839848878.html

Путин назвал переговоры с Лукашенко своевременными

Путин назвал переговоры с Лукашенко своевременными - РИА Новости, 19.12.2022

Путин назвал переговоры с Лукашенко своевременными

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко полезными и своевременными. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:44

2022-12-19T20:44

2022-12-19T20:55

владимир путин

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко полезными и своевременными."Как справедливо отметил Александр Григорьевич, наши переговоры действительно были полезными. Сегодня в ходе переговоров в широком составе, сейчас с глазу на глаз говорили об этом. Действительно, они были очень полезными и своевременными", - сказал Путин.Он поблагодарил Лукашенко за приглашение посетить Минск и традиционно теплый прием, оказанный российской делегации."Мы вроде бы и так встречаемся часто. Но тем не менее подвести итоги совместной работы, которую правительства и различные наши министерства, ведомства, службы проделали в течение целого года, оказалось очень полезным и для того, чтобы не только подвести итоги, но и наметить ближайшие шаги", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221219/nezavisimost-1839845808.html

россия

белоруссия

минск

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владимир путин, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко