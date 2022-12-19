https://ria.ru/20221219/peregovory-1839831019.html
Медведев назвал заявления Запада о переговорах России с Украиной цинизмом
Медведев назвал заявления Запада о переговорах России с Украиной цинизмом - РИА Новости, 19.12.2022
Медведев назвал заявления Запада о переговорах России с Украиной цинизмом
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал ложью и запредельным цинизмом заявления западных политиков, что Киев сам... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:23
2022-12-19T19:23
2022-12-19T22:35
специальная военная операция на украине
россия
киев
дмитрий медведев
аргентина
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал ложью и запредельным цинизмом заявления западных политиков, что Киев сам определит, садиться ли ему за стол переговоров с Россией.Медведев указал на двуличие британского премьера Сунака, который заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленны, пока российские войска находятся на территории республики. Зампред российского Совбеза указал, что при этом "везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет". "Все британские политики редкие г-ки и лицемеры", — заключил Медведев.Он также напомнил, что Британия все еще контролирует Мальвинские острова (Фолклендские острова, права Британии на которые оспариваются Аргентиной) и заодно поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу."Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды – это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины - с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики!" - написал он.
https://ria.ru/20221219/sunak-1839832465.html
россия
киев
аргентина
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, дмитрий медведев, аргентина, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, Аргентина, Украина
19:23 19.12.2022 (обновлено: 22:35 19.12.2022)
Медведев назвал заявления Запада о переговорах России с Украиной цинизмом
Зампред Совбеза Медведев призвал Великобританию вернуть Аргентине Фолклендские острова