https://ria.ru/20221219/peregovory-1839831019.html

Медведев назвал заявления Запада о переговорах России с Украиной цинизмом

Медведев назвал заявления Запада о переговорах России с Украиной цинизмом - РИА Новости, 19.12.2022

Медведев назвал заявления Запада о переговорах России с Украиной цинизмом

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал ложью и запредельным цинизмом заявления западных политиков, что Киев сам... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:23

2022-12-19T19:23

2022-12-19T22:35

специальная военная операция на украине

россия

киев

дмитрий медведев

аргентина

украина

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал ложью и запредельным цинизмом заявления западных политиков, что Киев сам определит, садиться ли ему за стол переговоров с Россией.Медведев указал на двуличие британского премьера Сунака, который заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленны, пока российские войска находятся на территории республики. Зампред российского Совбеза указал, что при этом "везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет". "Все британские политики редкие г-ки и лицемеры", — заключил Медведев.Он также напомнил, что Британия все еще контролирует Мальвинские острова (Фолклендские острова, права Британии на которые оспариваются Аргентиной) и заодно поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу."Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды – это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины - с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики!" - написал он.

https://ria.ru/20221219/sunak-1839832465.html

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россия, киев, дмитрий медведев, аргентина, украина