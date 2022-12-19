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Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности - РИА Новости, 19.12.2022
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Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности - РИА Новости, 19.12.2022
Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске. РИА Новости, 19.12.2022
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россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске.
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LIVE: Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
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россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, видео
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске.
2022-12-19T16:26
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16:26 19.12.2022
 

Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности

Читать ria.ru в
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске.
 
РоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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