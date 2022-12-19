https://ria.ru/20221219/peregovory-1839681343.html
Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности - РИА Новости, 19.12.2022
Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:26
2022-12-19T16:26
2022-12-19T16:26
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске.
россия
белоруссия
минск
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
LIVE: Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
2022-12-19T16:26
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PT17M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, видео
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске.
2022-12-19T16:26
true
PT17M14S
Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске.