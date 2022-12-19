https://ria.ru/20221219/peregovory-1839681343.html

Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности

Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности - РИА Новости, 19.12.2022

Переговоры Путина и Лукашенко по вопросам безопасности

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:26

2022-12-19T16:26

2022-12-19T16:26

россия

белоруссия

минск

владимир путин

александр лукашенко

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры по вопросам безопасности в Минске.

россия

белоруссия

минск

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2022

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, видео