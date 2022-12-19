https://ria.ru/20221219/pensiya-1839683659.html
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:46
2022-12-19T11:46
2022-12-19T11:46
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере 264 месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 года будет установлен в размере 264 месяцев.
https://ria.ru/20221216/pensii-1839297125.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2023 году