https://ria.ru/20221219/pensiya-1839683659.html

Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:46

2022-12-19T11:46

2022-12-19T11:46

владимир путин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере 264 месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 года будет установлен в размере 264 месяцев.

https://ria.ru/20221216/pensii-1839297125.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество