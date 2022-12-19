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СМИ: поставки Patriot Украине позволят России их изучить - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/patriot-1839626091.html
СМИ: поставки Patriot Украине позволят России их изучить
СМИ: поставки Patriot Украине позволят России их изучить - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: поставки Patriot Украине позволят России их изучить
Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T02:43
2022-12-19T10:09
специальная военная операция на украине
патрик райдер
джо байден
мария захарова
украина
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сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, предупредил обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша."Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение "вблизи", разумеется, ни в коей мере не устраивает", — отметил автор.Возможная передача Patriot КиевуРанее Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot при условии, что американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих Штатов.Как отметила, комментируя эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва заранее предупреждает Вашингтон, что в случае отправки на Украину этих комплексов они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России.В российском посольстве в Вашингтоне предупредили, что возможная передача США Киеву комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в будущий пакет военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Украине комплексов Patriot заявил, что Патрик Райдер на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Украине комплексов Patriot.Комплексы PatriotPatriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства — в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской ПВО будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.
https://ria.ru/20221218/patriot-1839520477.html
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патрик райдер, джо байден, мария захарова, украина, киев, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Патрик Райдер, Джо Байден, Мария Захарова, Украина, Киев, США, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
02:43 19.12.2022 (обновлено: 10:09 19.12.2022)
 
СМИ: поставки Patriot Украине позволят России их изучить

Advance: американские ЗРК Patriot будут приоритетной целью для российских войск на Украине

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, предупредил обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.
"Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение "вблизи", разумеется, ни в коей мере не устраивает", — отметил автор.
Американские ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 13:30
Зеленский прокомментировал переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot

Возможная передача Patriot Киеву

Ранее Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot при условии, что американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих Штатов.
Как отметила, комментируя эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва заранее предупреждает Вашингтон, что в случае отправки на Украину этих комплексов они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России.
В российском посольстве в Вашингтоне предупредили, что возможная передача США Киеву комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 13:13В мире
Военкор рассказал, чем рискуют США в случае поставок Украине Patriot
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в будущий пакет военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Украине комплексов Patriot заявил, что Патрик Райдер на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Украине комплексов Patriot.

Комплексы Patriot

Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.
В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства — в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской ПВО будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 10:35Специальная военная операция на Украине
ЗРК Patriot не повлияют на ход военных действий на Украине, считает эксперт
 
Специальная военная операция на УкраинеПатрик РайдерДжо БайденМария ЗахароваУкраинаКиевСШАМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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