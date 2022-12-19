02:43 19.12.2022 (обновлено: 10:09 19.12.2022)
СМИ: поставки Patriot Украине позволят России их изучить
Advance: американские ЗРК Patriot будут приоритетной целью для российских войск на Украине
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, предупредил обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.
"Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение "вблизи", разумеется, ни в коей мере не устраивает", — отметил автор.
Возможная передача Patriot Киеву
Ранее Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot при условии, что американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих Штатов.
Как отметила, комментируя эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва заранее предупреждает Вашингтон, что в случае отправки на Украину этих комплексов они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России.
В российском посольстве в Вашингтоне предупредили, что возможная передача США Киеву комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в будущий пакет военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Украине комплексов Patriot заявил, что Патрик Райдер на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Украине комплексов Patriot.
Комплексы Patriot
Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.
В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства — в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской ПВО будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.