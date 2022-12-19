https://ria.ru/20221219/patriot-1839626091.html

СМИ: поставки Patriot Украине позволят России их изучить

СМИ: поставки Patriot Украине позволят России их изучить - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: поставки Patriot Украине позволят России их изучить

Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T02:43

2022-12-19T02:43

2022-12-19T10:09

специальная военная операция на украине

патрик райдер

джо байден

мария захарова

украина

киев

сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, предупредил обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша."Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение "вблизи", разумеется, ни в коей мере не устраивает", — отметил автор.Возможная передача Patriot КиевуРанее Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot при условии, что американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих Штатов.Как отметила, комментируя эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва заранее предупреждает Вашингтон, что в случае отправки на Украину этих комплексов они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России.В российском посольстве в Вашингтоне предупредили, что возможная передача США Киеву комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в будущий пакет военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Украине комплексов Patriot заявил, что Патрик Райдер на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Украине комплексов Patriot.Комплексы PatriotPatriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства — в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской ПВО будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.

https://ria.ru/20221218/patriot-1839520477.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/patriot-1839133201.html

https://ria.ru/20221214/patriot-1838515110.html

украина

киев

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

патрик райдер, джо байден, мария захарова, украина, киев, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )