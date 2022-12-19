https://ria.ru/20221219/ostrovskiy-1839797289.html

Глава Смоленщины встретился с участниками лагеря для подготовки волонтеров

Глава Смоленщины встретился с участниками лагеря для подготовки волонтеров - РИА Новости, 19.12.2022

Глава Смоленщины встретился с участниками лагеря для подготовки волонтеров

Губернатор Алексей Островский ознакомился с работой лагеря для подготовки волонтеров "Своих не бросаем" в Сафоновском районе перед поездкой группы на Донбасс,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:40

2022-12-19T17:40

2022-12-19T17:40

смоленская область

алексей островский

сафоновский район

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СМОЛЕНСК, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Алексей Островский ознакомился с работой лагеря для подготовки волонтеров "Своих не бросаем" в Сафоновском районе перед поездкой группы на Донбасс, сообщает пресс-служба областной администрации.В декабре на базе детского оздоровительного лагеря "Борок" была организована специальная смена для подготовки волонтеров, в ходе которой группы проходят обучение для безопасного выполнения гуманитарных миссий на территории новых регионов Российской Федерации. В программу лагеря входят теоретический курс и практические занятия: лекции о задачах гуманитарной миссии, обучение взаимодействию с военными, местными жителями, работа с психологами, инженерная подготовка, практические кейсы по тактической медицине, отработка основ гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситуаций. Ребят научили готовить еду в походных условиях. В один из дней смены группа была поднята по тревоге рано утром и прошла экстренные учения в условиях задымления с эвакуацией "пострадавших" с дальнейшим оказанием первой помощи.Для подготовки волонтеров привлечены специалисты ГУ МЧС России по Смоленской области, Медико-санитарной части МВД России по Смоленской области, регионального отделения Всероссийского общества спасания на водах, представители силовых структур, а также волонтеры и добровольцы региональных волонтерских организаций, уже имеющие опыт поездок с гуманитарными миссиями.Участники лагеря "Своих не бросаем" вошли в резерв добровольцев Смоленской области, которые могут быть задействованы в работе пунктов выдачи гуманитарной помощи, в поиске пропавших без вести, в восстановлении объектов инфраструктуры и иных задачах по возвращению освобожденных территорий к мирной жизни.Губернатор ознакомился с условиями пребывания в лагере, побеседовал с его участниками - смоленскими волонтерами и их профессиональными наставниками. Алексей Островский отметил, что человека в первую очередь характеризуют не столько слова, сколько его дела, поступки, и в этом смысле участники смены приняли ответственное решение отправиться на освобожденные территории, которое заслуживает самого глубокого уважения."Абсолютно правильно, что обучаете ребят в таких непростых условиях. Им надо быть готовыми к различным вариантам развития событий", - сказала губернатор области Алексей Островский, обращаясь к начальнику главного управления по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Анастасии Гапеева.Глава региона сообщил, что в ближайшее время собирается поехать на новые территории для того, чтобы встретиться с бойцами, призванными в рамках частичной мобилизации, с добровольцами, отвезти подарки от родных, открытки от детей отцам.По словам Островского, он также рассчитывает, что профессиональные компетенции, которыми овладевают или совершенствуют волонтеры помогут уверенно и, главное, безопасно выполнять задачи гуманитарных миссий.

https://ria.ru/20221216/vyplaty-1839160202.html

https://ria.ru/20221123/ostrovskiy-1833658012.html

сафоновский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский, сафоновский район