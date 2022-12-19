https://ria.ru/20221219/oruzhie-1839782286.html

Запад ускорит разработки генетического оружия, считает Нарышкин

Запад ускорит разработки генетического оружия, считает Нарышкин - РИА Новости, 19.12.2022

Запад ускорит разработки генетического оружия, считает Нарышкин

Коллективный Запад во главе с США не собирается добровольно признать слом "миропорядка по-американски" - напротив, он активизирует разработки новейших систем... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:59

2022-12-19T16:59

2022-12-19T16:59

сергей нарышкин

россия

сша

ссср

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США не собирается добровольно признать слом "миропорядка по-американски" - напротив, он активизирует разработки новейших систем вооружений и ускорит исследования в области биологического и, в частности, генетического оружия, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Переход от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру остановить уже невозможно, отметил Нарышкин в своей статье для нового российского журнала "Разведчик". "Ход истории неумолим", - подчеркнул директор СВР. "Не стоит, впрочем, рассчитывать, что США и их союзники добровольно признают поражение и начнут равноправный конструктивный диалог о будущем мироустройстве. Напротив, ожидается, что коллективный Запад активизирует разработки новейших систем вооружений, форсирует проведение исследований в сфере создания биологического, генетического и другого оружия", - отметил он. Новый журнал вышел в преддверии 102-й годовщины со дня создания отечественной внешней разведки. Она ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html

https://ria.ru/20221218/rossiya-1839426908.html

россия

сша

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сергей нарышкин, россия, сша, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)