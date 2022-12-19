Запад ускорит разработки генетического оружия, считает Нарышкин
Нарышкин считает, что коллективный Запад ускорит разработки в области генетического оружия
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США не собирается добровольно признать слом "миропорядка по-американски" - напротив, он активизирует разработки новейших систем вооружений и ускорит исследования в области биологического и, в частности, генетического оружия, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Переход от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру остановить уже невозможно, отметил Нарышкин в своей статье для нового российского журнала "Разведчик". "Ход истории неумолим", - подчеркнул директор СВР.
"Не стоит, впрочем, рассчитывать, что США и их союзники добровольно признают поражение и начнут равноправный конструктивный диалог о будущем мироустройстве. Напротив, ожидается, что коллективный Запад активизирует разработки новейших систем вооружений, форсирует проведение исследований в сфере создания биологического, генетического и другого оружия", - отметил он.
Новый журнал вышел в преддверии 102-й годовщины со дня создания отечественной внешней разведки. Она ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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