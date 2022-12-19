https://ria.ru/20221219/odessa-1839639221.html
В Одессе сообщили об аварийных отключениях света
В Одессе сообщили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 19.12.2022
В Одессе сообщили об аварийных отключениях света
Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:48
2022-12-19T08:48
2022-12-19T08:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Накануне в ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области – экстренные, вернуть графики отключений рассчитывают на этой неделе. "В Одессе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии", - написал Братчук в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221219/kiev-1839637211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, ДТЭК, В мире
В Одессе сообщили об аварийных отключениях света
Власти Одесской области сообщили об экстренных и аварийных отключениях света