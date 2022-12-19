https://ria.ru/20221219/odessa-1839639221.html

В Одессе сообщили об аварийных отключениях света

В Одессе сообщили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 19.12.2022

В Одессе сообщили об аварийных отключениях света

Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:48

2022-12-19T08:48

2022-12-19T08:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Накануне в ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области – экстренные, вернуть графики отключений рассчитывают на этой неделе. "В Одессе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии", - написал Братчук в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221219/kiev-1839637211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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