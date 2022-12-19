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В Одессе сообщили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/odessa-1839639221.html
В Одессе сообщили об аварийных отключениях света
В Одессе сообщили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 19.12.2022
В Одессе сообщили об аварийных отключениях света
Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:48
2022-12-19T08:48
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
дтэк
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Накануне в ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области – экстренные, вернуть графики отключений рассчитывают на этой неделе. "В Одессе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии", - написал Братчук в своем Telegram-канале.
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одесса, одесская область, дтэк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, ДТЭК, В мире
08:48 19.12.2022
 
В Одессе сообщили об аварийных отключениях света

Власти Одесской области сообщили об экстренных и аварийных отключениях света

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
Накануне в ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области – экстренные, вернуть графики отключений рассчитывают на этой неделе.
"В Одессе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии", - написал Братчук в своем Telegram-канале.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
08:17Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаОдесская областьДТЭКВ мире
 
 
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