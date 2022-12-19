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В Заполярье дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в колледжах - РИА Новости, 19.12.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20221219/obuchenie-1839696100.html
В Заполярье дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в колледжах
В Заполярье дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в колледжах - РИА Новости, 19.12.2022
В Заполярье дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в колледжах
Обучение в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей в Мурманской области будет бесплатным, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:22
2022-12-19T12:22
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Обучение в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей в Мурманской области будет бесплатным, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона. Глава региона поручил запустить финансирование и компенсировать уже понесенные семьями затраты с начала учебного года. По подсчетам правительства, на эту меру потребуется дополнительно 4,5 миллиона рублей. В Мурманской области действует широкий пакет мер по поддержке семей с детьми. Для многодетных семей действует более 10 региональных мер различного характера, которые зависят от дохода семьи, однако некоторые – как, например, получение льготного проездного билета, распространяются на всех.
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андрей чибис
Мурманская область, Андрей Чибис
12:22 19.12.2022
 
В Заполярье дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в колледжах

В Заполярье дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в колледжах и техникумах

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Обучение в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей в Мурманской области будет бесплатным, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.
"Мы приняли решение о том, что обучение детей из многодетных семей по программам среднего профессионального образования будет проводиться бесплатно. Это распространится на текущий учебный год", - сказал Чибис.
Глава региона поручил запустить финансирование и компенсировать уже понесенные семьями затраты с начала учебного года. По подсчетам правительства, на эту меру потребуется дополнительно 4,5 миллиона рублей.
В Мурманской области действует широкий пакет мер по поддержке семей с детьми. Для многодетных семей действует более 10 региональных мер различного характера, которые зависят от дохода семьи, однако некоторые – как, например, получение льготного проездного билета, распространяются на всех.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 17:37Мурманская область
В Мурманске беременным и родившим женщинам оплатят дорогу до медучреждений
 
Мурманская областьАндрей Чибис
 
 
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