https://ria.ru/20221219/obuchenie-1839696100.html

В Заполярье дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в колледжах

В Заполярье дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в колледжах - РИА Новости, 19.12.2022

В Заполярье дети из многодетных семей смогут бесплатно учиться в колледжах

Обучение в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей в Мурманской области будет бесплатным, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:22

2022-12-19T12:22

2022-12-19T12:22

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 20 дек – РИА Новости. Обучение в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей в Мурманской области будет бесплатным, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона. Глава региона поручил запустить финансирование и компенсировать уже понесенные семьями затраты с начала учебного года. По подсчетам правительства, на эту меру потребуется дополнительно 4,5 миллиона рублей. В Мурманской области действует широкий пакет мер по поддержке семей с детьми. Для многодетных семей действует более 10 региональных мер различного характера, которые зависят от дохода семьи, однако некоторые – как, например, получение льготного проездного билета, распространяются на всех.

https://ria.ru/20221207/murmansk-1837027430.html

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андрей чибис