https://ria.ru/20221219/obstrel-1839794171.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.12.2022

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:32

2022-12-19T17:32

2022-12-19T17:32

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.58 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 17.04 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221215/oruzhie-1839020790.html

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839690785.html

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в мире, донецк, макеевка, украина, вооруженные силы украины