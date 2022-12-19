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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/obstrel-1839794171.html
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 19.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:32
2022-12-19T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.58 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 17.04 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221215/oruzhie-1839020790.html
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839690785.html
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в мире, донецк, макеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
17:32 19.12.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск
Последствия обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.58 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
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15 декабря, 22:06Специальная военная операция на Украине
Главком ВСУ заявил, что обсудил с США предоставление оружия для Киева
Представительство добавило, что в 17.04 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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