ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке семь снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск
Последствия обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.58 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 17.04 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.