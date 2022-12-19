https://ria.ru/20221219/obstrel-1839774339.html

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:34

2022-12-19T16:34

2022-12-19T16:34

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 15.20 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка восемь снарядов ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.

https://ria.ru/20221219/donbass-1839760111.html

новая каховка

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая каховка, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, происшествия