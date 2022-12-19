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Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:34
2022-12-19T16:34
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 15.20 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка восемь снарядов ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.
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новая каховка
херсонская область
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новая каховка, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Происшествия
16:34 19.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Экстренные службы Херсонской области: украинские войска обстреляли Новую Каховку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЧасть снаряда, найденная после обстрела со стороны ВСУ
Часть снаряда, найденная после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Часть снаряда, найденная после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 15.20 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка восемь снарядов ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьХерсонВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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