https://ria.ru/20221219/obstrel-1839774339.html
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:34
2022-12-19T16:34
2022-12-19T16:34
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 15.20 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка восемь снарядов ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.
https://ria.ru/20221219/donbass-1839760111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Экстренные службы Херсонской области: украинские войска обстреляли Новую Каховку