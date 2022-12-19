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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 19.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:28
2022-12-19T16:28
2022-12-19T16:29
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.12 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221219/putin-1839770488.html
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Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
16:28 19.12.2022 (обновлено: 16:29 19.12.2022)
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибра 155 миллиметров