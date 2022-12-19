https://ria.ru/20221219/obstrel-1839742151.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:59

2022-12-19T14:59

2022-12-19T14:59

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.35 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска подвергли Макеевку обстрелам из артиллерии, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/s-300-1839728318.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина