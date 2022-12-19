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ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 19.12.2022
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:29
2022-12-19T10:29
2022-12-19T10:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
украина
нато
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.00 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Сватово (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (1 снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221219/poteri-1839656551.html
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луганская народная республика, сватово, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Украина, НАТО
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили один снаряд натовского калибра по Сватово