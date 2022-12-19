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В ДНР зарегистрировали пять волн обстрелов по горловскому направлению
В ДНР зарегистрировали пять волн обстрелов по горловскому направлению - РИА Новости, 19.12.2022
В ДНР зарегистрировали пять волн обстрелов по горловскому направлению
Пять волн обстрелов со стороны украинских войск было зафиксировано в воскресенье в ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:03
2022-12-19T10:03
2022-12-19T10:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
куйбышевский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Пять волн обстрелов со стороны украинских войск было зафиксировано в воскресенье в ДНР, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Ситуация продолжает оставаться сложной. Ночью наносились удары по горловскому направлению в районе Никитовки. Утром сегодня мы фиксировали обстрелы Киевского, Куйбышевского района. В центральной части города, где вчера были совершены варварские обстрелы. Было вчера пять волн обстрелов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в результате обстрела больницы Калинина погиб один из пациентов. Еще один человек в больнице был ранен. "Помимо этого, за вчерашний день еще три человека получили ранения", - добавил он.
донецкая народная республика
куйбышевский район
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донецкая народная республика, денис пушилин, куйбышевский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины
10:03 19.12.2022 (обновлено: 10:12 19.12.2022)
В ДНР зарегистрировали пять волн обстрелов по горловскому направлению
В ДНР зарегистрировали пять волн обстрелов по горловскому направлению за сутки