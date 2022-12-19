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В МИД заявили, что Россия не отказывается от общения с США - РИА Новости, 19.12.2022
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В МИД заявили, что Россия не отказывается от общения с США
В МИД заявили, что Россия не отказывается от общения с США - РИА Новости, 19.12.2022
В МИД заявили, что Россия не отказывается от общения с США
Москва не отказывается от общения с США на различных уровнях, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, заявила официальный... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:06
2022-12-19T14:56
мария захарова
россия
сша
москва
энтони блинкен
сергей лавров
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва не отказывается от общения с США на различных уровнях, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия заинтересована в том, чтобы снизить напряженность и договориться о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности. От общения с США на различных уровнях не отказываемся, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, требующее политической воли, незашоренности мышления и готовности договариваться по-честному, без двойного дна. А это как раз то, что напрочь отсутствует сейчас в Вашингтоне", - говорится в комментарии на сайте министерства.Захарова отметила, что риторические заверения США о добрых намерениях, звучащие "в перерывах между угрозами и пятиминутками ненависти", не могут быть основой для равноправного диалога."Особенно в сочетании с тем, как американские официальные лица не гнушаются банально врать, что госсекретарь Энтони Блинкен находится в контакте "со своим коллегой Сергеем Лавровым". Для справки, последний раз они говорили по телефону 29 июля, а на последующих международных форумах глава американской дипломатии бегал от нашего министра, чтобы с ним не пересечься и не попасть в кадр", - добавила она.
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мария захарова, россия, сша, москва, энтони блинкен, сергей лавров
Мария Захарова, Россия, США, Москва, Энтони Блинкен, Сергей Лавров
14:06 19.12.2022 (обновлено: 14:56 19.12.2022)
 
В МИД заявили, что Россия не отказывается от общения с США

Захарова: Россия не отказывается от общения с США, но необходимо встречное движение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва не отказывается от общения с США на различных уровнях, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия заинтересована в том, чтобы снизить напряженность и договориться о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности. От общения с США на различных уровнях не отказываемся, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение, требующее политической воли, незашоренности мышления и готовности договариваться по-честному, без двойного дна. А это как раз то, что напрочь отсутствует сейчас в Вашингтоне", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Захарова отметила, что риторические заверения США о добрых намерениях, звучащие "в перерывах между угрозами и пятиминутками ненависти", не могут быть основой для равноправного диалога.
"Особенно в сочетании с тем, как американские официальные лица не гнушаются банально врать, что госсекретарь Энтони Блинкен находится в контакте "со своим коллегой Сергеем Лавровым". Для справки, последний раз они говорили по телефону 29 июля, а на последующих международных форумах глава американской дипломатии бегал от нашего министра, чтобы с ним не пересечься и не попасть в кадр", - добавила она.
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