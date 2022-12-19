https://ria.ru/20221219/obrushenie-1839681064.html

При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие

При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие - РИА Новости, 19.12.2022

При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие

Десять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске, двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:42

2022-12-19T11:42

2022-12-19T11:51

происшествия

краснознаменск

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Десять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске, двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение строительных лесов на доме №19 на улице Краснознаменная в Краснознаменске", - сказал собеседник агентства.По его словам, "в результате ЧП пострадали 10 рабочих, двое из них в тяжелом состоянии".Все пострадавшие доставляются в Одинцовскую городскую клиническую больницу.

https://realty.ria.ru/20210407/obrushenie-1727251268.html

https://ria.ru/20220729/proisshestvie-1805994449.html

краснознаменск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснознаменск