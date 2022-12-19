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При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие - РИА Новости, 19.12.2022
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При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие
При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие - РИА Новости, 19.12.2022
При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие
Десять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске, двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:42
2022-12-19T11:51
происшествия
краснознаменск
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Десять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске, двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение строительных лесов на доме №19 на улице Краснознаменная в Краснознаменске", - сказал собеседник агентства.По его словам, "в результате ЧП пострадали 10 рабочих, двое из них в тяжелом состоянии".Все пострадавшие доставляются в Одинцовскую городскую клиническую больницу.
https://realty.ria.ru/20210407/obrushenie-1727251268.html
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краснознаменск
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происшествия, краснознаменск
Происшествия, Краснознаменск
11:42 19.12.2022 (обновлено: 11:51 19.12.2022)
 
При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие

При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали десять рабочих, двое в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в медиабанкСтроительные леса
Строительные леса - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Строительные леса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Десять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске, двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение строительных лесов на доме №19 на улице Краснознаменная в Краснознаменске", - сказал собеседник агентства.
Место обвала строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля 2021, 18:06
Прокуратура начала проверку из-за обрушения строительных лесов в Москве
По его словам, "в результате ЧП пострадали 10 рабочих, двое из них в тяжелом состоянии".
Все пострадавшие доставляются в Одинцовскую городскую клиническую больницу.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 21:29
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