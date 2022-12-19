https://ria.ru/20221219/obrushenie-1839681064.html
При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие
При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие - РИА Новости, 19.12.2022
При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие
Десять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске, двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:42
2022-12-19T11:42
2022-12-19T11:51
происшествия
краснознаменск
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Десять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске, двое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение строительных лесов на доме №19 на улице Краснознаменная в Краснознаменске", - сказал собеседник агентства.По его словам, "в результате ЧП пострадали 10 рабочих, двое из них в тяжелом состоянии".Все пострадавшие доставляются в Одинцовскую городскую клиническую больницу.
https://realty.ria.ru/20210407/obrushenie-1727251268.html
https://ria.ru/20220729/proisshestvie-1805994449.html
краснознаменск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснознаменск
Происшествия, Краснознаменск
11:42 19.12.2022 (обновлено: 11:51 19.12.2022)
При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали рабочие
При обрушении лесов в Краснознаменске пострадали десять рабочих, двое в тяжелом состоянии