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Украинские войска обстреляли Новоселовку из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Новоселовку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска обстреляли Новоселовку из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 01.15 выпустили по селу Новоселовка (Перевальский район) пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T04:42
2022-12-19T04:42
2022-12-19T05:29
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 01.15 выпустили по селу Новоселовка (Перевальский район) пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.15 по населенному пункту Новоселовка (Перевальский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220516/obstrel-1788796683.html
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луганская народная республика, сша, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Украина, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
04:42 19.12.2022 (обновлено: 05:29 19.12.2022)
Украинские войска обстреляли Новоселовку из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Новоселовке пять ракет из РСЗО HIMARS