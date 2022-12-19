https://ria.ru/20221219/novoselovka-1839629400.html

Украинские войска обстреляли Новоселовку из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Новоселовку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска обстреляли Новоселовку из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 01.15 выпустили по селу Новоселовка (Перевальский район) пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T04:42

2022-12-19T04:42

2022-12-19T05:29

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

украина

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 01.15 выпустили по селу Новоселовка (Перевальский район) пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "​​Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.15 по населенному пункту Новоселовка (Перевальский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220516/obstrel-1788796683.html

луганская народная республика

сша

украина

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луганская народная республика, сша, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin