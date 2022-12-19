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Новгородские власти найдут применение экологическим проектам детей - РИА Новости, 19.12.2022
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Новгородские власти найдут применение экологическим проектам детей
Новгородские власти найдут применение экологическим проектам детей - РИА Новости, 19.12.2022
Новгородские власти найдут применение экологическим проектам детей
Власти Новгородской области изучат проекты и творческие работы призеров международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", чтобы найти им... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:30
2022-12-19T22:30
общество
новгородская область
великий новгород
старая русса
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Власти Новгородской области изучат проекты и творческие работы призеров международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", чтобы найти им практическое применение, сообщила пресс-служба правительства региона. Церемония награждения призеров этой премии состоялась в понедельник в правительстве Новгородской области. Специальных призов конкурса за творческие работы и проекты в сфере экологии удостоены 12 детей и подростков из Великого Новгорода и Старой Руссы. Всего от Новгородской области поступило 217 работ. "Ваши работы мы внимательно изучим, посмотрим, что из них можно использовать в нашей общей экологической работе. Наша область – зеленая и красивая. Это реки и озера, леса, которые занимают более 60 процентов территории. Нас радует, что вы, дети, нашли время для творчества и сделали работы, которые на уровне страны вошли в число победителей. Спасибо вам, вашим учителям и наставникам, родителям за эту важную работу, за любовь и бережное отношение к природе", - сказал на церемонии заместитель председателя правительства Новгородской области Илья Маленко, слова которого приводятся в сообщении. Он вручил каждому участнику благодарность губернатора Новгородской области. Как отметил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Михаил Козьминых, по результатам конкурса ребята из Новгородской области получили наибольшее количество спецпризов. В работах, которые признаны победителями, дети рассказали о своем отношении к природе, поделились наблюдениями и, по оценке организаторов конкурса, предложили нестандартные решения. Так, двое школьников создали мультфильм "Супергерой. Хранитель Вселенной", в котором рассказали об электроснабжении городов. Старшеклассники одной из новгородских школ предложили проект по обустройству ее внутреннего двора, разработав 3D-модель благоустройства территории, а воспитанники детсада вместе с педагогами представили видеопроект своей мультстудии "Волшебство доброты". Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвовали дети в возрасте от 6 до 17 лет в девяти номинациях, включая номинации "Экошкола", "Экопроект", "Экоблогер", "Экомультфильм" и "ESG-поколение".
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общество, новгородская область, великий новгород, старая русса, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Новгородская область, Великий Новгород, Старая Русса, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
22:30 19.12.2022
 

Новгородские власти найдут применение экологическим проектам детей

© "Дом.РФ"Вал Окольного города в Великом Новгороде
Вал Окольного города в Великом Новгороде
© "Дом.РФ"
Вал Окольного города в Великом Новгороде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Власти Новгородской области изучат проекты и творческие работы призеров международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", чтобы найти им практическое применение, сообщила пресс-служба правительства региона.
Церемония награждения призеров этой премии состоялась в понедельник в правительстве Новгородской области. Специальных призов конкурса за творческие работы и проекты в сфере экологии удостоены 12 детей и подростков из Великого Новгорода и Старой Руссы. Всего от Новгородской области поступило 217 работ.
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"Ваши работы мы внимательно изучим, посмотрим, что из них можно использовать в нашей общей экологической работе. Наша область – зеленая и красивая. Это реки и озера, леса, которые занимают более 60 процентов территории. Нас радует, что вы, дети, нашли время для творчества и сделали работы, которые на уровне страны вошли в число победителей. Спасибо вам, вашим учителям и наставникам, родителям за эту важную работу, за любовь и бережное отношение к природе", - сказал на церемонии заместитель председателя правительства Новгородской области Илья Маленко, слова которого приводятся в сообщении.
Он вручил каждому участнику благодарность губернатора Новгородской области.
Как отметил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Михаил Козьминых, по результатам конкурса ребята из Новгородской области получили наибольшее количество спецпризов. В работах, которые признаны победителями, дети рассказали о своем отношении к природе, поделились наблюдениями и, по оценке организаторов конкурса, предложили нестандартные решения.
Так, двое школьников создали мультфильм "Супергерой. Хранитель Вселенной", в котором рассказали об электроснабжении городов. Старшеклассники одной из новгородских школ предложили проект по обустройству ее внутреннего двора, разработав 3D-модель благоустройства территории, а воспитанники детсада вместе с педагогами представили видеопроект своей мультстудии "Волшебство доброты".
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвовали дети в возрасте от 6 до 17 лет в девяти номинациях, включая номинации "Экошкола", "Экопроект", "Экоблогер", "Экомультфильм" и "ESG-поколение".
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ОбществоНовгородская областьВеликий НовгородСтарая РуссаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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