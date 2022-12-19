08:00 19.12.2022 (обновлено: 08:03 19.12.2022)
"Брюссель добился своего". Что кроется за ширмой украинского конфликта
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Французские военные во время учений в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Блок НАТО использовал спецоперацию российских войск на Украине как повод для расширения собственного присутствия в Восточной Европе. Для чего и каким образом Запад изменил военную стратегию — в материале РИА Новости.
Присутствие на востоке
В альянсе утверждают: увеличение численности войск в Европе — следствие "российской агрессии".
Хотя еще в 2016 году лидеры стран — членов НАТО договорились о создании сил передового присутствия на востоке Евросоюза. Спустя год сформировали четыре многонациональные боевые группы — в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Их координируют из Щецина в Польше. А в 2018-м заработал штаб в польском Эльблаге.
В апреле 2022 года решили увеличить число боевых групп до восьми. Дополнительные подразделения — от 600 до двух тысяч человек — разместили в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В каждом — представители нескольких государств. В Брюсселе утверждают, что речь в общей сложности идет о 10 232 военнослужащих.
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО Iron Wolf — 22 в Латвии. 25 октября 2022 года
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne Hirano
Совместные учения войск НАТО Iron Wolf — 22 в Латвии. 25 октября 2022 года
Силы быстрого реагирования
На саммите в Мадриде, который состоялся в июне, увеличили силы реагирования — до 300 тысяч. Было 40 тысяч — их могут перебросить в любую точку Европы в течение 15 дней. Теперь сроки сократили до десяти дней — для первых 100 тысяч.
Кроме того, при необходимости любая страна НАТО должна поставить под ружье полмиллиона человек за полгода.
Особое внимание уделяют военно-воздушным силам. В воздухе постоянно находятся до трех десятков самолетов разведки и истребителей. Еще 130 — в состоянии высокой боевой готовности.
В море дежурят около 140 военных кораблей.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35A Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35A Lightning II
Сотни тысяч
В январе Дания направила фрегат в Балтийское море и анонсировала переброску четырех F-16 в Литву.
В свою очередь, Нидерланды пообещали Болгарии два истребителя F-35. Франция готова доставить войска в Румынию.
Локомотивом, конечно же, выступают Соединенные Штаты. Вашингтон также подчеркивал в январе, что рассматривает возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге. Тогда же американский контингент в Европе с 60 тысяч человек вырос до 80 тысяч, а затем и до 100 тысяч. Причем 65% личного состава находятся там на постоянной основе.
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Больше денег
Амбициозные планы альянса требуют больших расходов. На днях одобрили новый бюджет: на военные нужды планируют потратить 1,96 миллиарда евро, на гражданские — 370,8 миллиона. Это на 25,8% и 27,8% больше, чем в прошлом году.
Помимо этого, в Брюсселе сообщили, что увеличат финансовый потолок программы инвестиций в безопасность до миллиарда евро — на 26,6% больше.
Это и была одна из целей антироссийской политики альянса, убежден доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
"Столтенберг еще до спецоперации раскручивал карту противостояния России — так в Брюсселе пытались доказать необходимость сохранения НАТО, чтобы получать больше денег, — отмечает эксперт. — При этом задача заключается в том, чтобы такое повышение расходов было не разовой акцией, а стало новой нормой".
Действия НАТО носят агрессивный характер, уверен политолог. И чиновники альянса в погоне за прибылями очень заинтересованы в затягивании конфликта на Украине.
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