Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, упрощающий подтверждение нулевого НДС для экспортеров - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/nalogi-1839724129.html
Путин подписал закон, упрощающий подтверждение нулевого НДС для экспортеров
Путин подписал закон, упрощающий подтверждение нулевого НДС для экспортеров - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон, упрощающий подтверждение нулевого НДС для экспортеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий подтверждение права на применение нулевой ставки НДС для экспортеров товаров. Документ опубликован на РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:07
2022-12-19T14:07
экономика
владимир путин
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий подтверждение права на применение нулевой ставки НДС для экспортеров товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры должны предоставить пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт. При этом с 2015 года у них появилась возможность направлять в ФНС сведения из деклараций с использованием электронного реестра. Остальные документы по-прежнему должны предоставляться на бумаге. Закон предусматривает, что с 1 января 2024 года экспортеры больше не должны будут предоставлять бумажные документы, включая контракт, для подтверждения нулевой ставки НДС. Вместо этого для экспортеров товаров вводится обязанность представлять в налоговые органы электронные реестры, включающие сведения как из декларации, так и из контракта. Также при экспорте товаров из России морскими и речными судами с 2024 года не нужно будет проставлять отметки таможенных органов на поручении на отгрузку товаров. Сейчас в числе документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС, экспортеры должны представлять налоговикам копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни "Погрузка разрешена". Кроме того, момент определения налоговой базы по НДС по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров будет определяться единообразно - это будет последний день квартала, в котором собран пакет документов для подтверждения обоснованности нулевой ставки налога. Это позволит упростить процесс сопоставления данных от экспортеров со сведениями, получаемыми ФНС от ФТС России в электронном виде в рамках информационного обмена.
https://ria.ru/20221219/ndpi-1839691204.html
https://ria.ru/20221219/kompensatsiya-1839675926.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
14:07 19.12.2022
 
Путин подписал закон, упрощающий подтверждение нулевого НДС для экспортеров

Президент Путин подписал закон, упрощающий подтверждение нулевого НДС для экспортеров

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий подтверждение права на применение нулевой ставки НДС для экспортеров товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры должны предоставить пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт. При этом с 2015 года у них появилась возможность направлять в ФНС сведения из деклараций с использованием электронного реестра. Остальные документы по-прежнему должны предоставляться на бумаге.
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 12:06
Путин разрешил централизовать в бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы"
Закон предусматривает, что с 1 января 2024 года экспортеры больше не должны будут предоставлять бумажные документы, включая контракт, для подтверждения нулевой ставки НДС. Вместо этого для экспортеров товаров вводится обязанность представлять в налоговые органы электронные реестры, включающие сведения как из декларации, так и из контракта.
Также при экспорте товаров из России морскими и речными судами с 2024 года не нужно будет проставлять отметки таможенных органов на поручении на отгрузку товаров. Сейчас в числе документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС, экспортеры должны представлять налоговикам копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни "Погрузка разрешена".
Кроме того, момент определения налоговой базы по НДС по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров будет определяться единообразно - это будет последний день квартала, в котором собран пакет документов для подтверждения обоснованности нулевой ставки налога. Это позволит упростить процесс сопоставления данных от экспортеров со сведениями, получаемыми ФНС от ФТС России в электронном виде в рамках информационного обмена.
Сотрудник укладывает листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 11:21
Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала