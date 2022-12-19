https://ria.ru/20221219/nalogi-1839686938.html

Разработчиков военного ПО освободили от НДС

Разработчиков военного ПО освободили от НДС - РИА Новости, 19.12.2022

Разработчиков военного ПО освободили от НДС

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. Документ опубликован на официальном РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:53

2022-12-19T11:53

2022-12-19T11:53

технологии

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он с 1 января 2023 года освобождает от НДС передачу исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Эта льгота, согласно принятому закону, будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет. Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование. Однако сейчас льгота не распространяется на программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в такой реестр.

https://ria.ru/20221219/putin-1839684169.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, россия, экономика