https://ria.ru/20221219/nalogi-1839686938.html
Разработчиков военного ПО освободили от НДС
Разработчиков военного ПО освободили от НДС - РИА Новости, 19.12.2022
Разработчиков военного ПО освободили от НДС
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. Документ опубликован на официальном РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:53
2022-12-19T11:53
2022-12-19T11:53
технологии
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он с 1 января 2023 года освобождает от НДС передачу исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Эта льгота, согласно принятому закону, будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет. Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование. Однако сейчас льгота не распространяется на программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в такой реестр.
https://ria.ru/20221219/putin-1839684169.html
https://ria.ru/20221219/pensiya-1839683659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, экономика
Технологии, Владимир Путин, Россия, Экономика
Разработчиков военного ПО освободили от НДС
Путин подписал закон, освобождающий от НДС разработчиков военного ПО
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он с 1 января 2023 года освобождает от НДС передачу исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.
Эта льгота, согласно принятому закону, будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.
Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.
Однако сейчас льгота не распространяется на программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в такой реестр.