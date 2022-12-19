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Водителям рассказали, что нельзя ставить на авто и как за это накажут - РИА Новости, 19.12.2022
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Водителям рассказали, что нельзя ставить на авто и как за это накажут
Водителям рассказали, что нельзя ставить на авто и как за это накажут - РИА Новости, 19.12.2022
Водителям рассказали, что нельзя ставить на авто и как за это накажут
Некоторые виды тюнинга автомобилей запрещены законом, рассказали агентству "Прайм" эксперты из ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T02:17
2022-12-19T02:17
авто
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Некоторые виды тюнинга автомобилей запрещены законом, рассказали агентству "Прайм" эксперты из ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом.Так, с 2022 года водителей могут оштрафовать на 500 рублей за ксеноновые или светодиодные лампы в фарах. Установка необоснованных наклеек ("Инвалид", такси) и звуковых и световых сигналов влекут штраф в 5000 рублей, лишение водительских прав или запрет на управление транспортным средством.Такие изменения, как газобаллонное оборудование, аэродинамический обвес, колесные диски нестандартного размера, тягово-сцепное устройство, бампер, сидения, багажник, двигатель и так далее, нельзя вносить без разрешения ГИБДД. В противном случае размер штрафа составит от 500 до 5000 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221219/avtomobili-1839616365.html
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Алексей Калабанов
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авто, гибдд мвд рф
Авто, ГИБДД МВД РФ
02:17 19.12.2022
 
Водителям рассказали, что нельзя ставить на авто и как за это накажут

Автоэксперты предупредили водителей о штрафах за ксеноновые и светодиодные лампы

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lamborghini
Автомобиль Lamborghini - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Некоторые виды тюнинга автомобилей запрещены законом, рассказали агентству "Прайм" эксперты из ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом.
Так, с 2022 года водителей могут оштрафовать на 500 рублей за ксеноновые или светодиодные лампы в фарах. Установка необоснованных наклеек ("Инвалид", такси) и звуковых и световых сигналов влекут штраф в 5000 рублей, лишение водительских прав или запрет на управление транспортным средством.
Посетители в автосалоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
00:10
Названы регионы — лидеры по доступности автомобилей в России
Такие изменения, как газобаллонное оборудование, аэродинамический обвес, колесные диски нестандартного размера, тягово-сцепное устройство, бампер, сидения, багажник, двигатель и так далее, нельзя вносить без разрешения ГИБДД. В противном случае размер штрафа составит от 500 до 5000 тысяч рублей.
 
АвтоГИБДД МВД РФ
 
 
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