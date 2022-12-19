https://ria.ru/20221219/nagrady-1839673766.html

Костромской губернатор вручил награды военным в зоне спецоперации

Костромской губернатор вручил награды военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.12.2022

Костромской губернатор вручил награды военным в зоне спецоперации

Губернатор Костромской области Сергей Ситников навестил военнослужащих из региона в зоне специальной военной операции, рассказал им, как власти поддерживают их... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:17

2022-12-19T11:17

2022-12-19T11:17

костромская область

сергей ситников

игорь щеголев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников навестил военнослужащих из региона в зоне специальной военной операции, рассказал им, как власти поддерживают их семьи, и вручил награды, сообщает областная администрация. По данным властей, личный состав 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка и 1065-го артиллерийского полка с первых дней участвует в спецоперации. "Губернатор Костромской области Сергей Ситников приехал в зону специальной военной операции. В боевые подразделения также прибыли Герой России, гвардии полковник Николай Майоров и заместитель председателя правления Костромской областной общественной организации ветеранов десантных войск Сергей Лепихин", - говорится в сообщении. На встрече с полками Ситников вручил награды военнослужащим. Заслуги бойцов отмечены Орденами Мужества, медалями "За отвагу", Суворова и Жукова. Губернатор пообщался с военнослужащими из Костромской области. В частности, он рассказал им, что все органы власти задействованы в помощи их родным и близким. "Налажена связь с семьями. Раз в две-три недели встречи проходят в полках. У кого возникают какие-то проблемы - все решается. Все жители Костромской области за вас беспокоятся, за вас очень сильно переживают. Все прекрасно понимают, какая стоит задача", - отметил Ситников. Глава региона сообщил бойцам, что Костромская область первой в стране разработала комплексную программу поддержки участников спецоперации и членов их семей. Она распространяется как на профессиональных военных, так и мобилизованных, и добровольцев. "Сейчас мы решаем вопрос по той льготе, которую мы единственные в стране приняли - чтобы военнослужащие, которые возвращаются, имели возможность получить землю либо для ведения частного хозяйства, либо для строительства жилья", - подчеркнул губернатор. Во время личного общения глава региона принял обращения бойцов в отношении своих родных. По каждому вопросу будет оформлено поручение с обязательным контролем их исполнения, подчеркивают в областной администрации. По отдельным вопросам, как пообещал Ситников, будет сделан доклад члену Совета безопасности России, полномочному представителю президента РФ в ЦФО Игорю Щёголеву.

https://ria.ru/20221003/pomosch-1821288864.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей ситников, игорь щеголев