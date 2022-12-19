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"Россия" удостоена награды за вклад в развитие регионов

"Россия" удостоена награды за вклад в развитие регионов - РИА Новости, 30.12.2022

"Россия" удостоена награды за вклад в развитие регионов

РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-19T15:24

2022-12-19T15:24

2022-12-30T15:26

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". "Россия" (Группа Аэрофлот) удостоена премии "Развитие регионов. Лучшее для России" в номинации "Лучший авиаперевозчик". Экспертный совет мероприятия, в состав которого входят представители бизнеса и органов власти, высоко оценили вклад авиакомпании в развитие региональных перевозок, открывающих новые возможности для внутреннего туризма и обеспечивающих мобильность населения.Успешное социально-экономическое развитие регионов невозможно без стабильного авиасообщения. "Россия" вносит весомый вклад в расширение транспортной доступности субъектов РФ. Мобильность содействует созданию новых рабочих мест в туристической отрасли, наращиванию межрегиональных связей и укреплению экономического партнерства.География полетов "России" в 2022 г. охватывает 55 регионов страны. Перевозчик успешно развивает программы из традиционных авиаузлов в Санкт-Петербурге и Москве, а также активно формирует разветвленную маршрутную сеть через недавно открытые хабы на юге России и в Сибири. Аэропорты Сочи и Красноярска показывают высокую эффективность – среди пассажиров востребованы удобные транзитные перелеты.Экспертный совет мероприятия, в составе которого представители Республики Татарстан, Забайкальского края, Республики Северная Осетия-Алания, Смоленской области, Ростовской области, Республики Марий Эл, Республики Адыгея, Новгородской области, Республики Карелия, отметил эффективную работу перевозчика в области продвижения среди пассажиров регионального туристического продукта.Руководство регионов страны высоко оценило программу "России" в области импортозамещения. 1 января 2020 года по маршруту Москва – Нижний Новгород совершил первый полет отечественный Суперджет 100. Спустя полтора года в парке авиакомпании число этих воздушных судов достигло 74. По показателю ввода в эксплуатацию самолетов нового типа "Россия" на протяжении двух лет занимала лидирующие позиции в рейтинге мировых авиаперевозчиков. На сегодняшний день авиакомпания гордо носит имя крупнейшего эксплуатанта самолетов отечественного производства.Один из проектов "России" в рамках программы по популяризации путешествий по стране – присвоение воздушным судам названий городов РФ, что содействует их имиджевому продвижению. Часть презентации авиакомпании в рамках форума была уделена новой программе перевозчика "Люблю российское", в соответствии с которой отечественные производители представляют свои товары и услуги целевой аудитории – пассажирам авиакомпании.Работа форума "Развитие регионов. Лучшее для России" нацелена на информирование широкой общественности о лучших достижениях в области регионального развития, а также объединение усилий бизнеса, общества и власти для создания лучшего будущего. Среди основных тематических секций форума: социально-экономическое развитие в региональной перспективе, современные управленческие технологии и инновационный менеджмент, повышение качества жизни населения как вклад в долгосрочное развитие регионов.Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы