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В Донбассе наградили бойцов ВДВ - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/nagrada-1839827931.html
В Донбассе наградили бойцов ВДВ
В Донбассе наградили бойцов ВДВ - РИА Новости, 19.12.2022
В Донбассе наградили бойцов ВДВ
Военнослужащих 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, отличившихся во время спецоперации, наградили в Донбассе, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:02
2022-12-19T19:39
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы рф
россия
украина
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ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Военнослужащих 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, отличившихся во время спецоперации, наградили в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости. Он уточнил, что поощрения получили 13 военнослужащих. В частности, двум из них вручили орден Мужества. "Это лучшие ребята, которые сегодня были поощрены. Прибыли и мобилизованные — молодцы ребята", — отметил начальник штаба. Двадцать четвертого сентября 1948 года был сформирован 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. В 2019-м президент России Владимир Путин наградил его орденом Кутузова. С февраля 2022 года военнослужащие этого формирования выполняют ряд задач в зоне спецоперации. Полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/nagrady-1839673766.html
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донбасс, вооруженные силы рф, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Владимир Путин
19:02 19.12.2022 (обновлено: 19:39 19.12.2022)
 
В Донбассе наградили бойцов ВДВ

В Донбассе наградили бойцов ВДВ, отличившихся в ходе спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России
Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Военнослужащих 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, отличившихся во время спецоперации, наградили в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Сегодня состоялось награждение отличившихся военнослужащих 104-го полка Воздушно-десантных войск 76-й десантно-штурмовой дивизии", — рассказал агентству начальник штаба полка.

Он уточнил, что поощрения получили 13 военнослужащих. В частности, двум из них вручили орден Мужества.
"Это лучшие ребята, которые сегодня были поощрены. Прибыли и мобилизованные — молодцы ребята", — отметил начальник штаба.
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Двадцать четвертого сентября 1948 года был сформирован 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. В 2019-м президент России Владимир Путин наградил его орденом Кутузова. С февраля 2022 года военнослужащие этого формирования выполняют ряд задач в зоне спецоперации. Полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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