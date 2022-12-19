19:02 19.12.2022 (обновлено: 19:39 19.12.2022)
В Донбассе наградили бойцов ВДВ
В Донбассе наградили бойцов ВДВ, отличившихся в ходе спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России
Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 дек — РИА Новости. Военнослужащих 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, отличившихся во время спецоперации, наградили в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Сегодня состоялось награждение отличившихся военнослужащих 104-го полка Воздушно-десантных войск 76-й десантно-штурмовой дивизии", — рассказал агентству начальник штаба полка.
Он уточнил, что поощрения получили 13 военнослужащих. В частности, двум из них вручили орден Мужества.
"Это лучшие ребята, которые сегодня были поощрены. Прибыли и мобилизованные — молодцы ребята", — отметил начальник штаба.
Двадцать четвертого сентября 1948 года был сформирован 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк. В 2019-м президент России Владимир Путин наградил его орденом Кутузова. С февраля 2022 года военнослужащие этого формирования выполняют ряд задач в зоне спецоперации. Полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.