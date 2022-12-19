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Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений - РИА Новости, 19.12.2022
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Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений
Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений - РИА Новости, 19.12.2022
Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений
Городские службы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений, для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:06
2022-12-19T15:06
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москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений, для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Проводим работы по очистке от снега инженерных сооружений. Под особым контролем – надземные остекленные переходы и крытые пешеходные мосты. Для очистки крытых мостов задействуем промышленных альпинистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время проведения работ сооружения не перекрываются. Для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, при этом всегда остается проход."Надземные пешеходные переходы на МКАД и крупных магистралях очищаем с помощью автовышек. Работы проводим с частичным перекрытием движения автотранспорта: сначала очищается участок сооружения над крайним правым рядом, потом подъемник передвигается левее, поочередно перекрывая по одной полосе", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
15:06 19.12.2022
 

Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб чистит снег на Крымском мосту в Москве
Сотрудник коммунальных служб чистит снег на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальных служб чистит снег на Крымском мосту в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений, для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Проводим работы по очистке от снега инженерных сооружений. Под особым контролем – надземные остекленные переходы и крытые пешеходные мосты. Для очистки крытых мостов задействуем промышленных альпинистов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на время проведения работ сооружения не перекрываются. Для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, при этом всегда остается проход.
"Надземные пешеходные переходы на МКАД и крупных магистралях очищаем с помощью автовышек. Работы проводим с частичным перекрытием движения автотранспорта: сначала очищается участок сооружения над крайним правым рядом, потом подъемник передвигается левее, поочередно перекрывая по одной полосе", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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