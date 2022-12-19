https://ria.ru/20221219/moskva-1839745427.html
Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений
Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений - РИА Новости, 19.12.2022
Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений
Городские службы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений, для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:06
2022-12-19T15:06
2022-12-19T15:06
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений, для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Проводим работы по очистке от снега инженерных сооружений. Под особым контролем – надземные остекленные переходы и крытые пешеходные мосты. Для очистки крытых мостов задействуем промышленных альпинистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время проведения работ сооружения не перекрываются. Для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, при этом всегда остается проход."Надземные пешеходные переходы на МКАД и крупных магистралях очищаем с помощью автовышек. Работы проводим с частичным перекрытием движения автотранспорта: сначала очищается участок сооружения над крайним правым рядом, потом подъемник передвигается левее, поочередно перекрывая по одной полосе", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений, для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Проводим работы по очистке от снега инженерных сооружений. Под особым контролем – надземные остекленные переходы и крытые пешеходные мосты. Для очистки крытых мостов задействуем промышленных альпинистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время проведения работ сооружения не перекрываются. Для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, при этом всегда остается проход.
"Надземные пешеходные переходы на МКАД
и крупных магистралях очищаем с помощью автовышек. Работы проводим с частичным перекрытием движения автотранспорта: сначала очищается участок сооружения над крайним правым рядом, потом подъемник передвигается левее, поочередно перекрывая по одной полосе", - говорится в сообщении.