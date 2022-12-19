https://ria.ru/20221219/moskva-1839745427.html

Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений

Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений - РИА Новости, 19.12.2022

Горслужбы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений

Городские службы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений, для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:06

2022-12-19T15:06

2022-12-19T15:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892630_0:263:3011:1958_1920x0_80_0_0_c28394eac7ce30bdfbbb3eb0c92c6d82.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы проводят работы по очистке от снега инженерных сооружений, для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Проводим работы по очистке от снега инженерных сооружений. Под особым контролем – надземные остекленные переходы и крытые пешеходные мосты. Для очистки крытых мостов задействуем промышленных альпинистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время проведения работ сооружения не перекрываются. Для безопасности горожан места уборки кратковременно ограждаются, при этом всегда остается проход."Надземные пешеходные переходы на МКАД и крупных магистралях очищаем с помощью автовышек. Работы проводим с частичным перекрытием движения автотранспорта: сначала очищается участок сооружения над крайним правым рядом, потом подъемник передвигается левее, поочередно перекрывая по одной полосе", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221219/elektrichestvo-1838306169.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы