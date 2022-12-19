https://ria.ru/20221219/moskva-1839704656.html
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада - РИА Новости, 19.12.2022
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада, автомобилистов просят быть внимательными на дороге, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:52
2022-12-19T12:52
2022-12-19T12:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
снегопад в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838651927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5c8184a9b0493174de9cc79f192848d.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада, автомобилистов просят быть внимательными на дороге, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что при уборке дворовых территорий во время сильных снегопадов в первую очередь очищаются тротуары и площадки возле подъездов. Для оперативной уборки, в том числе и во дворах, применяется технология перекидки свежевыпавшего снега. Сформированные снежные валы будут вывезены на снегосплавные пункты. Добавляется, что всего за сутки 18 декабря прирост свежевыпавшего снега составил 25 сантиметров, это более 60% месячной нормы. К ликвидации последствий мощного снегопада привлечены около 120 тысяч человек и порядка 14,2 тысяч единиц техники, в том числе ресурсы инженерных компаний города.
https://ria.ru/20221218/sneg-1839545015.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838651927_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_708d02e334ec30ea1dc823dabf5d4a53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Снегопад в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада, автомобилистов просят быть внимательными на дороге, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при уборке дворовых территорий во время сильных снегопадов в первую очередь очищаются тротуары и площадки возле подъездов. Для оперативной уборки, в том числе и во дворах, применяется технология перекидки свежевыпавшего снега. Сформированные снежные валы будут вывезены на снегосплавные пункты.
Добавляется, что всего за сутки 18 декабря прирост свежевыпавшего снега
составил 25 сантиметров, это более 60% месячной нормы. К ликвидации последствий мощного снегопада привлечены около 120 тысяч человек и порядка 14,2 тысяч единиц техники, в том числе ресурсы инженерных компаний города.