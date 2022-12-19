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Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада - РИА Новости, 19.12.2022
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Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада - РИА Новости, 19.12.2022
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада, автомобилистов просят быть внимательными на дороге, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:52
2022-12-19T12:52
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москва
городское хозяйство москвы
снегопад в москве
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада, автомобилистов просят быть внимательными на дороге, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что при уборке дворовых территорий во время сильных снегопадов в первую очередь очищаются тротуары и площадки возле подъездов. Для оперативной уборки, в том числе и во дворах, применяется технология перекидки свежевыпавшего снега. Сформированные снежные валы будут вывезены на снегосплавные пункты. Добавляется, что всего за сутки 18 декабря прирост свежевыпавшего снега составил 25 сантиметров, это более 60% месячной нормы. К ликвидации последствий мощного снегопада привлечены около 120 тысяч человек и порядка 14,2 тысяч единиц техники, в том числе ресурсы инженерных компаний города.
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москва, городское хозяйство москвы, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Снегопад в Москве
12:52 19.12.2022
 

Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада, автомобилистов просят быть внимательными на дороге, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при уборке дворовых территорий во время сильных снегопадов в первую очередь очищаются тротуары и площадки возле подъездов. Для оперативной уборки, в том числе и во дворах, применяется технология перекидки свежевыпавшего снега. Сформированные снежные валы будут вывезены на снегосплавные пункты.
Добавляется, что всего за сутки 18 декабря прирост свежевыпавшего снега составил 25 сантиметров, это более 60% месячной нормы. К ликвидации последствий мощного снегопада привлечены около 120 тысяч человек и порядка 14,2 тысяч единиц техники, в том числе ресурсы инженерных компаний города.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыСнегопад в Москве
 
 
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