https://ria.ru/20221219/moskva-1839704656.html

Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада

Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада - РИА Новости, 19.12.2022

Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада

Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада, автомобилистов просят быть внимательными на дороге, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:52

2022-12-19T12:52

2022-12-19T12:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

снегопад в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838651927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5c8184a9b0493174de9cc79f192848d.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада, автомобилистов просят быть внимательными на дороге, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что при уборке дворовых территорий во время сильных снегопадов в первую очередь очищаются тротуары и площадки возле подъездов. Для оперативной уборки, в том числе и во дворах, применяется технология перекидки свежевыпавшего снега. Сформированные снежные валы будут вывезены на снегосплавные пункты. Добавляется, что всего за сутки 18 декабря прирост свежевыпавшего снега составил 25 сантиметров, это более 60% месячной нормы. К ликвидации последствий мощного снегопада привлечены около 120 тысяч человек и порядка 14,2 тысяч единиц техники, в том числе ресурсы инженерных компаний города.

https://ria.ru/20221218/sneg-1839545015.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, снегопад в москве