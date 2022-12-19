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Бочкарев: для МЦД-5 потребуются подземные работы в центре Москвы - РИА Новости, 19.12.2022
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Бочкарев: для МЦД-5 потребуются подземные работы в центре Москвы
Бочкарев: для МЦД-5 потребуются подземные работы в центре Москвы - РИА Новости, 19.12.2022
Бочкарев: для МЦД-5 потребуются подземные работы в центре Москвы
Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – в составе будущего МЦД-5 прорабатывается решение со строительством подземного... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:31
2022-12-19T10:31
стройкомплекс москвы
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – в составе будущего МЦД-5 прорабатывается решение со строительством подземного участка протяженностью около 12 километров под центральной частью Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Запуск МЦД-5 – самый сложный этап работы из всех диаметров. Если МЦД-3 и МЦД-4 достраиваются и реконструируются на уже существующих рельсах, то с МЦД-5 ситуация сложнее. Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей", - сказал он.По словам заммэра, возведение тоннелей метро и МЦД имеет ряд кардинальных различий: это и габариты составов поездов, и способ подачи тока."Есть план, что на этом участке разместятся четыре остановочных пункта. Нырнет поезд в тоннель возле станции метро "Рижская", затем будет еще три остановочных пункта - в районе Комсомольской площади, Павелецкого вокзала и станции метро "Китай-город". Это самый сложный путь, но и самый оптимальный, так как позволяет связать МЦД-5 с метро и выйти на Павелецкий вокзал", - отметил Бочкарев.Глава стройкомплекса столицы напомнил, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на следующий год. Эти диаметры соединят между собой подмосковные Зеленоград, Раменское, Апрелевку и Железнодорожный.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
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стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев
Стройкомплекс Москвы, Москва, Андрей Бочкарев
10:31 19.12.2022
 

Бочкарев: для МЦД-5 потребуются подземные работы в центре Москвы

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – в составе будущего МЦД-5 прорабатывается решение со строительством подземного участка протяженностью около 12 километров под центральной частью Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Запуск МЦД-5 – самый сложный этап работы из всех диаметров. Если МЦД-3 и МЦД-4 достраиваются и реконструируются на уже существующих рельсах, то с МЦД-5 ситуация сложнее. Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей", - сказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
17 декабря, 10:30
Бочкарев: построен новый участок Московского скоростного диаметра
По словам заммэра, возведение тоннелей метро и МЦД имеет ряд кардинальных различий: это и габариты составов поездов, и способ подачи тока.
"Есть план, что на этом участке разместятся четыре остановочных пункта. Нырнет поезд в тоннель возле станции метро "Рижская", затем будет еще три остановочных пункта - в районе Комсомольской площади, Павелецкого вокзала и станции метро "Китай-город". Это самый сложный путь, но и самый оптимальный, так как позволяет связать МЦД-5 с метро и выйти на Павелецкий вокзал", - отметил Бочкарев.
Глава стройкомплекса столицы напомнил, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на следующий год. Эти диаметры соединят между собой подмосковные Зеленоград, Раменское, Апрелевку и Железнодорожный.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. Всего планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам открыли в 2019 году.
 
Стройкомплекс МосквыМоскваАндрей Бочкарев
 
 
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