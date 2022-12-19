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Эпоха перехода к многополярности будет длительной, считает Лавров - РИА Новости, 19.12.2022
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Эпоха перехода к многополярности будет длительной, считает Лавров
Эпоха перехода к многополярности будет длительной, считает Лавров - РИА Новости, 19.12.2022
Эпоха перехода к многополярности будет длительной, считает Лавров
Эпоха перехода к многополярности будет длительной, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:58
2022-12-19T20:35
сергей лавров
в мире
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Эпоха перехода к многополярности будет длительной, заявил глава МИД Сергей Лавров."И я убежден, что исторический процесс уже выносит свой вердикт. Да, это будет длительная историческая эпоха к настоящей многополярности. Запад будет сильно сопротивляться, наблюдая, как наши коллеги на всех континентах просто требуют от стран развивающегося мира присоединяться к антироссийским санкциям", - добавил он.
https://ria.ru/20221209/mir-1837413628.html
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сергей лавров, в мире
Сергей Лавров, В мире
19:58 19.12.2022 (обновлено: 20:35 19.12.2022)
 
Эпоха перехода к многополярности будет длительной, считает Лавров

Лавров считает, что эпоха перехода к многополярности будет длительной и непростой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Эпоха перехода к многополярности будет длительной, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"И я убежден, что исторический процесс уже выносит свой вердикт. Да, это будет длительная историческая эпоха к настоящей многополярности. Запад будет сильно сопротивляться, наблюдая, как наши коллеги на всех континентах просто требуют от стран развивающегося мира присоединяться к антироссийским санкциям", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 11:04
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
 
Сергей ЛавровВ мире
 
 
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