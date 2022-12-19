https://ria.ru/20221219/mnogopolyarnost-1839838616.html

Эпоха перехода к многополярности будет длительной, считает Лавров

Эпоха перехода к многополярности будет длительной, считает Лавров - РИА Новости, 19.12.2022

Эпоха перехода к многополярности будет длительной, считает Лавров

Эпоха перехода к многополярности будет длительной, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:58

2022-12-19T19:58

2022-12-19T20:35

сергей лавров

в мире

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Эпоха перехода к многополярности будет длительной, заявил глава МИД Сергей Лавров."И я убежден, что исторический процесс уже выносит свой вердикт. Да, это будет длительная историческая эпоха к настоящей многополярности. Запад будет сильно сопротивляться, наблюдая, как наши коллеги на всех континентах просто требуют от стран развивающегося мира присоединяться к антироссийским санкциям", - добавил он.

https://ria.ru/20221209/mir-1837413628.html

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2022

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сергей лавров, в мире