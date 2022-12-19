https://ria.ru/20221219/mashinostroenie-1839850951.html

Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии

Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022

Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии

Россия выделила дополнительно 105 миллиардов рублей Белоруссии для развития машиностроительной отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:52

2022-12-19T20:52

2022-12-19T21:10

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия выделила дополнительно 105 миллиардов рублей Белоруссии для развития машиностроительной отрасли, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что это - взаимовыгодные проекты, которые нужны и России, и Белоруссии для того, чтобы заполнить рынок после того, как ушла часть иностранных компаний.

https://ria.ru/20220617/mashinostroenie-1795985934.html

россия

белоруссия

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экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире