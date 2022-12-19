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Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии
Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022
Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии
Россия выделила дополнительно 105 миллиардов рублей Белоруссии для развития машиностроительной отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:52
2022-12-19T21:10
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия выделила дополнительно 105 миллиардов рублей Белоруссии для развития машиностроительной отрасли, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что это - взаимовыгодные проекты, которые нужны и России, и Белоруссии для того, чтобы заполнить рынок после того, как ушла часть иностранных компаний.
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экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
20:52 19.12.2022 (обновлено: 21:10 19.12.2022)
 
Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии

Путин заявил о выделении 105 миллиардов рублей для развития машиностроения в Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин и Александр Лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия выделила дополнительно 105 миллиардов рублей Белоруссии для развития машиностроительной отрасли, заявил президент России Владимир Путин.
"На финансирование перспективных, импортозамещающих совместных проектов в машиностроении, станкостроении, электронике Россия дополнительно выделила нашим белорусским партнерам 105 миллиардов рублей", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Путин отметил, что это - взаимовыгодные проекты, которые нужны и России, и Белоруссии для того, чтобы заполнить рынок после того, как ушла часть иностранных компаний.
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