https://ria.ru/20221219/mashinostroenie-1839850951.html
Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии
Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2022
Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии
Россия выделила дополнительно 105 миллиардов рублей Белоруссии для развития машиностроительной отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:52
2022-12-19T20:52
2022-12-19T21:10
экономика
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белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия выделила дополнительно 105 миллиардов рублей Белоруссии для развития машиностроительной отрасли, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что это - взаимовыгодные проекты, которые нужны и России, и Белоруссии для того, чтобы заполнить рынок после того, как ушла часть иностранных компаний.
https://ria.ru/20220617/mashinostroenie-1795985934.html
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экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
20:52 19.12.2022 (обновлено: 21:10 19.12.2022)
Путин заявил о дополнительной поддержке машиностроения в Белоруссии
Путин заявил о выделении 105 миллиардов рублей для развития машиностроения в Белоруссии