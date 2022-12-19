Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным
Лукашенко: главные темы переговоров с Путиным — промышленность и равные условия
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным были не энергоносители, а развитие промышленности и равные условия работы на рынке Союзного государства.
"Главный вопрос – не нефть и газ, а промышленная политика: не создавать параллельные производства, кооперация, чтобы никто нас не наклонял… Чтобы никто не пришел, а потом нас не бросил и не ушел (речь об ушедших с рынка Белоруссии и России западных компаниях – ред.). Это что, нам (Минску – ред.) не выгодно?", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
По его словам, стороны договорились, что "будут действовать на равных".
В то же время Лукашенко отметил, что на белорусско-российских переговорах в Минске шла речь о поставках энергоресурсов из России в Белоруссию, ценах на них и объемах поставки, а также о реализации белорусских нефтепродуктов. "Мы это обсуждали и приняли решения по этим вопросам", - сказал президент Белоруссии. По его словам, стороны говорили и о грузоперевозках, в том числе каботажных.
"Президент России отдал правительству поручение немедленно доработать и принять решения, выгодные для нас", - подчеркнул он.