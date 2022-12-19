https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839863684.html

Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным были не энергоносители, а развитие РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T22:17

2022-12-19T22:17

2022-12-19T22:17

цены на нефть

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

минск

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным были не энергоносители, а развитие промышленности и равные условия работы на рынке Союзного государства. По его словам, стороны договорились, что "будут действовать на равных". В то же время Лукашенко отметил, что на белорусско-российских переговорах в Минске шла речь о поставках энергоресурсов из России в Белоруссию, ценах на них и объемах поставки, а также о реализации белорусских нефтепродуктов. "Мы это обсуждали и приняли решения по этим вопросам", - сказал президент Белоруссии. По его словам, стороны говорили и о грузоперевозках, в том числе каботажных. "Президент России отдал правительству поручение немедленно доработать и принять решения, выгодные для нас", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221219/putin-1839854884.html

белоруссия

россия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск