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Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным
Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным были не энергоносители, а развитие РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T22:17
2022-12-19T22:17
цены на нефть
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
минск
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным были не энергоносители, а развитие промышленности и равные условия работы на рынке Союзного государства. По его словам, стороны договорились, что "будут действовать на равных". В то же время Лукашенко отметил, что на белорусско-российских переговорах в Минске шла речь о поставках энергоресурсов из России в Белоруссию, ценах на них и объемах поставки, а также о реализации белорусских нефтепродуктов. "Мы это обсуждали и приняли решения по этим вопросам", - сказал президент Белоруссии. По его словам, стороны говорили и о грузоперевозках, в том числе каботажных. "Президент России отдал правительству поручение немедленно доработать и принять решения, выгодные для нас", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221219/putin-1839854884.html
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цены на нефть, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск
Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Минск
22:17 19.12.2022
 
Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

Лукашенко: главные темы переговоров с Путиным — промышленность и равные условия

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным были не энергоносители, а развитие промышленности и равные условия работы на рынке Союзного государства.
"Главный вопрос – не нефть и газ, а промышленная политика: не создавать параллельные производства, кооперация, чтобы никто нас не наклонял… Чтобы никто не пришел, а потом нас не бросил и не ушел (речь об ушедших с рынка Белоруссии и России западных компаниях – ред.). Это что, нам (Минску – ред.) не выгодно?", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
По его словам, стороны договорились, что "будут действовать на равных".
В то же время Лукашенко отметил, что на белорусско-российских переговорах в Минске шла речь о поставках энергоресурсов из России в Белоруссию, ценах на них и объемах поставки, а также о реализации белорусских нефтепродуктов. "Мы это обсуждали и приняли решения по этим вопросам", - сказал президент Белоруссии. По его словам, стороны говорили и о грузоперевозках, в том числе каботажных.
"Президент России отдал правительству поручение немедленно доработать и принять решения, выгодные для нас", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:21
Путин и Лукашенко оценили итоги переговоров в Минске
 
Цены на нефтьВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияМинск
 
 
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