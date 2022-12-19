https://ria.ru/20221219/lavrov-1839845917.html
Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву
Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву
Пострадавший при покушении глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый летит в Москву, сообщил журналистам в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:32
2022-12-19T20:32
2022-12-19T20:32
в мире
здоровье - общество
сергей лавров
владимир путин
покушение на главу русского дома в цар
банги
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пострадавший при покушении глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый летит в Москву, сообщил журналистам в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о том, что самолет, который эвакуировал пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ. Посольство РФ в республике сообщало, что, согласно оценкам медицинских специалистов, состояние Сытого остается тяжелым. Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
https://ria.ru/20221216/zapiska-1839293489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин, покушение на главу русского дома в цар, банги
В мире, Здоровье - Общество, Сергей Лавров, Владимир Путин, Покушение на главу Русского дома в ЦАР, Банги
Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву
Лавров: самолет с пострадавшим при покушении главой Русского дома в ЦАР летит в Москву