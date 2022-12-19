https://ria.ru/20221219/lavrov-1839845917.html

Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву

Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву - РИА Новости, 19.12.2022

Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву

Пострадавший при покушении глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый летит в Москву, сообщил журналистам в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:32

2022-12-19T20:32

2022-12-19T20:32

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покушение на главу русского дома в цар

банги

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пострадавший при покушении глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый летит в Москву, сообщил журналистам в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о том, что самолет, который эвакуировал пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ. Посольство РФ в республике сообщало, что, согласно оценкам медицинских специалистов, состояние Сытого остается тяжелым. Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.

https://ria.ru/20221216/zapiska-1839293489.html

банги

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Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин, покушение на главу русского дома в цар, банги