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Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву - РИА Новости, 19.12.2022
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Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву
Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву
Пострадавший при покушении глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый летит в Москву, сообщил журналистам в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:32
2022-12-19T20:32
в мире
здоровье - общество
сергей лавров
владимир путин
покушение на главу русского дома в цар
банги
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пострадавший при покушении глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый летит в Москву, сообщил журналистам в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о том, что самолет, который эвакуировал пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ. Посольство РФ в республике сообщало, что, согласно оценкам медицинских специалистов, состояние Сытого остается тяжелым. Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
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в мире, здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин, покушение на главу русского дома в цар, банги
В мире, Здоровье - Общество, Сергей Лавров, Владимир Путин, Покушение на главу Русского дома в ЦАР, Банги
20:32 19.12.2022
 
Лавров подтвердил, что самолет с главой Русского дома в ЦАР летит в Москву

Лавров: самолет с пострадавшим при покушении главой Русского дома в ЦАР летит в Москву

© РИА НовостиМитинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
© РИА Новости
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пострадавший при покушении глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый летит в Москву, сообщил журналистам в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

"Он уже летит в Москву", - сказал он. Лавров находится в Минске в составе российской делегации. С визитом в Белоруссию в понедельник прибыл президент РФ Владимир Путин.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о том, что самолет, который эвакуировал пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, вылетел из Банги в РФ. Посольство РФ в республике сообщало, что, согласно оценкам медицинских специалистов, состояние Сытого остается тяжелым.
Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в прошлую пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
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В миреЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровВладимир ПутинПокушение на главу Русского дома в ЦАРБанги
 
 
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