https://ria.ru/20221219/lavrov-1839843220.html
Лавров назвал баланс интересов девизом и внешнеполитической линией России
Лавров назвал баланс интересов девизом и внешнеполитической линией России - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров назвал баланс интересов девизом и внешнеполитической линией России
Баланс интересов — наш девиз и внешнеполитическая линия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:20
2022-12-19T20:20
2022-12-19T20:52
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Баланс интересов — наш девиз и внешнеполитическая линия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Баланс интересов - это наш девиз, на нем основывается наша внешнеполитическая линия", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-белорусских переговоров, проходящих на высшем уровне в Минске.
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839842439.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
20:20 19.12.2022 (обновлено: 20:52 19.12.2022)
Лавров назвал баланс интересов девизом и внешнеполитической линией России
Лавров: баланс интересов — это девиз России, на нем основывается внешнеполитическая линия