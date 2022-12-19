https://ria.ru/20221219/lavrov-1839843220.html

Лавров назвал баланс интересов девизом и внешнеполитической линией России

Лавров назвал баланс интересов девизом и внешнеполитической линией России - РИА Новости, 19.12.2022

Лавров назвал баланс интересов девизом и внешнеполитической линией России

Баланс интересов — наш девиз и внешнеполитическая линия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:20

2022-12-19T20:20

2022-12-19T20:52

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Баланс интересов — наш девиз и внешнеполитическая линия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Баланс интересов - это наш девиз, на нем основывается наша внешнеполитическая линия", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-белорусских переговоров, проходящих на высшем уровне в Минске.

https://ria.ru/20221219/lavrov-1839842439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)